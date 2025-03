Ni Madrid ni Barcelona, la mejor hamburguesa de España 2025 se hace en León

La V edición del Campeonato de España ya tiene hamburguesa ganadora. Pan de potato alto, cebolla caramelizada en módena, panceta, pepinillo agridulce, carne 50% rabillo de vaca y 50% chuleta madura y galleta de queso parmesano son los ingredientes que junto a "su querida salsa secreta" han conquistado el paladar del jurado.

La mejor hamburguesa elegida este año, primero en la semifinal por el público con 275.000 votos y un equipo de 140 inspectores, desde el 30 de enero, y este martes por el jurado especializado, ha sido bautizada por los propietarios de The Carnivan como EM2, una evolución de una hamburguesa anterior, llamada EMMY.

EM2 combina calidad, textura y un toque atrevido. Todo comienza con un potato roll rico en mantequilla. Mientras que en el interior, la mezcla de chuletón y rabillo de vaca es la protagonista, cocinada a la perfección para mantener todo su sabor y jugosidad. Encima, un queso crujiente dorado que aporta una textura inigualable y cuyo sabor intenso y salado combina con el toque ahumado y picante de nuestra salsa secreta. Además, unas rodajas de pepinillo agridulce acompañadas de un toque de cebolla caramelizada intensifica el carácter umami de cada mordisco.

Mejor hamburguesa de España 2025 hecha por The Carnivan Superbar. / Instagram

El certamen en el que participaron 450 establecimientos de toda España (y otros 60 quedaron fuera porque se limitó el número de concursantes) buscaba la mejor propuesta, y aunque había cinco favoritas entre las 15 finalistas, la creación Jorge Cadierno y Shara Alonso, propietarios de The Carnivan Superbar de León ha sido la vencedora. Su hamburguesa, la 'EM', se ha medido en el MEGA, Museo Estrella Galicia de A Coruña, a otras 14 y ha logrado ser elegida por el jurado como la mejor de España.

A base de pan 'potato roll high', carne de vaca 50 % chuleta de vaca madurada 50 % rabillo de vaca, 'cracker' de queso curado, panceta ahumada crujiente, salsa casera 'EM2', cebolla caramelizada al vinagre de Módena y pepinillo agridulce, la propuesta de The Carnivan combina "calidad, textura y un toque atrevido", según el jurado del certamen.

Shara Alonso y Jorge Cadierno, ganadores de la mejor hamburguesa de España 2025. / Instagram

Entre los finalistas que han competido por el título de Mejor Hamburguesa de España 2025 estaban propuestas tan variadas como la 'La Asiática de Carthago', de FBI Freak Burger International en Murcia; la 'Queen' de Double Bière Restaurant, en Cataluña; la 'Shogun', de Mumama Burger Bar en Andalucía; la 'Moky Roots', del Hot de Vitoria; y la 'McFly', de Vacuno en Asturias, entre otras. "Esto ya es un premiazo para nosotros y para nuestro trabajo. Prometemos darlo todo. Nos espera un reto gigante, pero vamos con toda la ilusión y las ganas de dejar a León por todo lo alto", han indicado los ganadores del certamen.

Los finalistas se han enfrentado en una cata a ciegas ante un jurado profesional compuesto por figuras de renombre como José Carlos Capel (crítico gastronómico de El País y presidente de Madrid Fusión), Alejandra Ansón (divulgadora gastronómica) y los cocineros con estrella Michelin Fernando Agrasar (As Garzas) e Iría Espinosa (Árbore da Veira).

Hamburguesas madrileñas premiadas

Entre todas las propuestas las tres hamburguesas ganadoras de Madrid son Briochef por 'Briochef Orígenes' (C/ Mozart, 5), Dalù Burger por 'The Champions' (C/ Hartzenbusch, 7) y El Vikingo Brasas y Birras por 'Ragnarok' (Av. del Príncipe de Asturias, 31 en Villaviciosa de Odón).

Briochef Orígenes: esta burger nace de la idea de representar fielmente la esencia de Briochef Orígenes, fusionando sabores de diferentes culturas gastronómicas, haciéndose muy presente la cultura caribeña con sabores únicos y diferentes, que no suele tener una hamburguesa, pero juntos, hacen un equilibrio perfecto para el paladar. Está hecha con pan brioche, dos medallones de carne de vaca rubia gallega, mermelada de panceta ibérica cocinada a baja temperatura en reducción de café y ron, pepinillos con encurtido artesanal, dupla de quesos gruyer y cheddar curado, salsa de ají costeño y bacon.

The Champions: esta smash es la propuesta ganadora de Dalù Burguer, con sabores balanceados que harán de cada mordisco una experiencia única; pan brioche suave y delicioso, carne smash de ternera, queso cheddar americano, cebolla crujiente, mermelada de bacon casera y nuestra exquisita salsa americana. Los ingredientes son pan brioche, carne smash de ternera, queso cheddar americano, cebolla crujiente, mermelada de bacon casera y nuestra salsa americana.