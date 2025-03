Los nuevos vinos de Bucrana, la nueva bodega de la D.O. Toro, forman parte de la historia de Cristóbal Colón

"Tengo un Toro que me da vino y un León que me lo bebe", fue el resumen del reinado de Alfonso IX, rey de León, a quien se le atribuye esta frase por realzar la producción vitivinícola de Toro, una de las ciudades más prósperas del Reino de León durante la Edad Media cuando el vino se convirtió en una bebida popular en Europa. La ciudad zamorana fue ganando fama durante esta época hasta alcanzar tal renombre en la primera mitad del S. XIV que Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita en su Libro del Buen Amor, incluyó el vino de Toro en sus versos. Tal fue su reputación que se piensa que esta bebida milenaria procedente de la vega del Duero fue con la que Cristóbal Colón brindó en América. Incluso, el nombre de la calavera de la Pinta fue "idea de un hombre de Toro, en referencia al volumen de pinta que se utilizaba en el mundo del vino", confesaba el enólogo Víctor Fernández y director técnico de los vinos audaces de Bucrana, la nueva bodega D.O. Toro del grupo Bornos Vinos y Licores.

Víctor Fernández, director Técnico y Enólogo de Bucrana, la nueva bodega D.O. de Toro. / Cedida

Vino, alta cocina y música clásica: los mejores maridajes

El restaurante navarro La Manduca de Azagra, ubicado en el centro de Madrid, (C. de Sagasta, 14 / 915 91 01 12), fue el anfitrión de la presentación de la nueva añada Bucrana Crianza 2021, así como, su buque insignia Bucrana Tau 2019. "A pesar de ser la uva de Toro complicada de trabajar, con cariño salen elaboraciones muy buenas y lo bonito que tiene este vino es las añadas", añadía el alma mater de este vino de fruta negra y computada cuyo origen se remonta a 1980 y diecisiete años después se construyó una bodega de elaboración propia en esta localidad, centro neurálgico de la denominación. Se trata de un mismo producto gracias a su continuidad, marcado por la tipología de la añada, expresaba Fernández al compás de las notas musicales que generaban una atmósfera envolvente por el violinista Manuel Urios.

El violinista Manuel Urios en la presentación de Bucrana, la nueva bodega D.O. Toro del Grupo Bornos Vinos & Licores. / Cedida

Estos vinos elegantes, energéticos y sedosos maridan a la perfección para cualquier celebración debido a su personalidad fuerte y carácter distintivo que se pueden apreciar entre las añadas de Bucrana Crianza, 2020 y 2021, así como el especial Bucrana Tau 2019.

La imagen de Bucrana ha sido meticulosamente creada para reflejar tanto la dureza como la belleza de la tierra de Toro. Las etiquetas, que incorporan elementos de piedra, tierra y naturaleza en su estado más puro, establecen un vínculo profundo entre el vino y su entorno, capturando los contrastes entre la sequía y la lluvia, el frío y el calor. A la renovada expresión de la nueva añada de Bucrana Crianza se suma el buque insignia de la Bodega: BucranaTau.

Bucrana: la historia de la tinta de Toro

Bucrana teje con la tinta de Toro el relato de una rica tradición vitivinícola. Este nombre surge de una fusión singular entre la tradición y la audacia, inspirado en el término arquitectónico "bucráneo", un ornamento en forma de cabeza de toro, indicaba Juan Luis García Blázquez, director comercial y marketing de Bornos. La profundidad y el valor de sus vinos emergen directamente de la tierra, pulidos por las duras piedras que forjan su terruño.

El enólogo Víctor Fernández y el violinista Manuel Urios en la presentación de Bucrana, la nueva bodega D.O. Toro del Grupo Bornos Vinos & Licores. / Cedida

El sabor y la potencia son fruto de una vasta experiencia, centrada en vivir intensamente la gran aventura del vino. "Este profundo vínculo entre la tierra y el vino es lo que otorga a Bucrana este carácter inconfundible: vinos intensos, concentrados y vibrantes", subraya Fernández. Las uvas, 100% Tinta de Toro, ocultan en su oscura piel la esencia vibrante y audaz de los grandes vinos de la región.

Bucrana, la nueva bodega D.O. Toro del Grupo Bornos Vinos & Licores presenta sus vinos Crianza 2021 y Tau 2019. / Cedida

El toro, símbolo emblemático de esta región, se manifiesta en la marca de una manera sutil, evocando fortaleza y audacia. En el corazón de este proyecto late el concepto de "La Valentía". Esta idea encapsula la esencia de los vinos de Toro: potentes y llenos de carácter, al igual que las personas que han cultivado estas tierras a lo largo de los siglos.

Los extremos climáticos y los desafíos que implica elaborar vino en estas condiciones se convierten en una poderosa metáfora de la audacia y la pasión que caracterizan a los viticultores y bodegueros locales. Bucrana Crianza ofrece una experiencia sensorial inigualable, con una nariz pulcra y enérgica que invita a seguir explorando, y una boca jugosa y alegre, llena de vigor. Con más de doce meses de crianza en barrica de roble francés y americano, "es el vino ideal para cualquier ocasión", añadía el alma mater de este vino aromáticamente complejo.