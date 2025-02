Can Bo, el restaurante de fusión italocatalana renueva su carta con productos de temporada

Can Bo, el restaurante del Grand Hotel Central, ubicado en Barelona, (Via Laietana 30 / 932 95 79 05), es el nuevo destino gastronómico de los amantes de la cocina italocatalana. Este restaurante de tapas y platillos ideales para compartir, inaugurado a finales de octubre de 2024, fusiona la tradición española con toques contemporáneos e influencias italianas. Detrás de su propuesta están los chefs Oliver Peña, recientemente distinguido con una estrella Michelin por su proyecto Teatro Kitchen Bar, y Lorenzo Cavazzoni, chef ejecutivo de hotel, quienes apuestan por una cocina honesta basada en ingredientes de proximidad. La selección de ingredientes es fundamental en la carta de Can Bo. Además de su carta variada, Can Bo ofrece una selección de más de 150 vinos, a cargo del sommelier Amador Marín, quien apuesta por etiquetas de bodegas locales e internacionales, con especial atención a los caldos franceses e italianos. Todo en un espacio diseñado por el prestigioso estudio Sagrada, que combina calidez mediterránea y sofisticación. Entre los productos estrella destacan el pollo de payés de la Cerdanya, las alcachofas de el Prat, los salmonetes de la costa de Barcelona, los mejillones y canyuts del Delta del Ebro y las fresas del Maresme, entre otros.

Lengua de ternera, salsa verde y encurtidos. / Cedida

Tapas frías, calientes y especiales de la casa

La nueva carta da la bienvenida a la Tagliatelle fresca de Lorenzo con ragú de rabo de toro. Otra de las incorporaciones más destacadas es la Alcachofa del Prat cacio e pepe, que refleja la fusión catalano-italiana de Peña y Cavazzoni. En cuanto a tapas frías, calientes y especiales de la casa, destacan la lengua de ternera, salsa verde y encurtidos, la costilla de ternera guisada con puré de patatas y demiglacé, el lomo bajo de vaca rubia gallega madurada y el carpaccio de picaña madurada. Finalmente, no faltan los pescados, con propuestas clásicas y tradicionales como el suquet de rape con almejas y la sepia de playa a la plancha.

Menú Calçots formado por Croqueta de pollo a la catalana, Calçots a la brasa con salsa romesco, Costillas de cordero, “mongetas de Santa Pau” y alioli, y el emblemático Flan Can Bo. / Cedida

Además, durante todo el mes de febrero, Can Bo ofrece un Menú Calçots formado por Croqueta de pollo a la catalana, calçots a la brasa con salsa romesco, costillas de cordero, mongetas de Santa Pau y alioli, y el emblemático Flan Can Bo. El precio del menú es de 42 euros e incluye agua, pan y una copa de vino. Asimismo, el plato de Calçots a la brasa con salsa romesco está disponible como tapa fuera de carta por un precio de diez euros.

Los chefs trabajan con productores locales para ofrecer platillos que resalten lo mejor de la despensa mediterránea.