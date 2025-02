'Recetas de Esbieta', 'youtuber' gastronómica: "En España y en Ucrania tenemos ese amor por el cerdo, pero lo cocinamos diferente"

"El clima refleja el carácter de la cocina", confiesa la youtuber gastronómica Svitlana Popivnyak, más conocida en nuestro país como Esbieta (@recetasdeesbieta), uno de los perfiles gastronómicos más apetecibles de las redes sociales. Una afirmación ligada a sus orígenes ucranianos que le han llevado a cocinar platos tanto caseros, algunos de ellos dedicados a su madre en su última publicación Las mejores recetas de Esbieta. El placer de cocinar fácil, variado y delicioso (Ed. Planeta), como innovadores. "He recopilado todas las recetas que han ido despertando el interés y el entusiasmo a la gente a lo largo de los años que llevo compartiendo en mis redes", sostiene. Incluso, una de las razones por las que la autora pasó de su formación en Química a meterse en los fogones fue porque le encantaba comer. "Cada persona la que le gusta comer, acaba cocinando. Y yo creo que un buen cocinero no puede ser bueno si no le gusta comer".

Mismo alimento, distinto cocinado

De hecho, con esta última guía gastronómica, recién sacada del horno, reune más de 80 recetas inspiradas en diferentes cocinas del mundo tanto dulces como saladas, de ensaladas, sopas, empanadas, verduras y legumbres, pastas, arroces, carnes, pescados y hasta postres, así como un sinfín de propuestas internacionales de diferentes rincones del mundo para desayunos, aperitivos, comidas y cenas, explicadas paso a paso y de manera sencilla para "realizar en casa con ingredientes que puedas encontrar en el supermercado de al lado de tu casa". Recetas muy "cortitas" y otras "más elaboradas", todas ellas adaptadas a los tiempos actuales, pero con toques culturales.

Las mejores recetas de Esbieta. / Cedida

"La cocina ucraniana también está muy caracterizada e influenciada por su situación geográfica y por su política, pero aún así, nos gustan cosas muy parecidas a los ucranianos y a los españoles", confiesa la autora que en plena pandemia consiguió un gran triunfo con su primer libro, Los secretos del pan casero (Ed. Planeta, 2020).

Para la influencer gastronómica a diferencia de los ingredientes, lo más importante son las técnicas de la cocina. "Por ejemplo, das una cebolla, un ajo y un pimiento a un ucraniano, a un español o a un chino y les dices haz un sofrito y verás que con los mismos ingredientes te van a hacer sofritos totalmente diferentes, con aromas y sabores distintos". El tratamiento culinario es su fuerte y su forma de hacer tan peculiar es el secreto de su éxito desde 2016 con el lanzamiento del canal de YouTube 'Recetas de Esbieta' con alrededor de 4 millones de suscriptores. Y, precisamente, gracias a esas técnicas tenemos "infinitas recetas" con un mismo ingrediente.

"En España y en Ucrania tenemos ese amor por el cerdo, pero lo cocinamos diferente". Mismo alimento, diferente cocinado. Además, otra de las características de Esbieta, quien acaba de finalizar sus estudios de FP en cocina, es el entretenimiento en la elaboración a la hora de combinar recetas internacionales y hacerlas suyas. "Cogí una receta turca que era un plato de alubias con carne y en vez de ternera la preparé con jamón y chorizo".