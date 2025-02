Estrella Galicia revoluciona las redes con su "caldo" para paella: el verdadero homenaje a Valencia

Lo que parecía un lanzamiento revolucionario en el mundo gastronómico terminó siendo una brillante estrategia de marketing. Estrella Galicia sorprendió a sus seguidores con el anuncio de un "caldo" para paella, despertando un sinfín de reacciones entre la incredulidad, la expectación y el debate sobre la tradición culinaria valenciana.

El enigmático lanzamiento se presentó con un mensaje claro: "Para todos los que la amáis y no queréis renunciar al sabor auténtico. Listo para usar, sin complicaciones, con el toque inconfundible de Estrella Galicia". La reacción en redes sociales no se hizo esperar, con usuarios preguntándose si se trataba de una verdadera innovación o simplemente de una acción promocional. Y la incógnita creció aún más cuando la marca habilitó un espacio en su marketplace Bigcrafters, donde el supuesto caldo de paella aparecía en envases de 500 ml, simulando el diseño icónico de sus botellines de cerveza.

Hemos lanzado el nuevo caldo para Paella Valenciana de Estrella Galicia. Sí, lo que lees. Con el sabor auténtico, el de siempre y listo al momento. Suena a locura, ¿verdad? pues igual no lo es tanto.

👉 https://t.co/FOGD4iVv7o pic.twitter.com/X7Z0obVXED — Estrella Galicia (@estrellagalicia) February 12, 2025

Un complemento atípico

Entre los comentarios destacados, el chef y creador de contenido Toni Carceller afirmaba haber probado el producto, generando aún más revuelo. Sin embargo, todo quedó desvelado pocas horas después: se trataba de una campaña creada junto a la agencia Imaxe para presentar una edición especial de su cerveza, rindiendo homenaje a la cultura y tradiciones valencianas.

La clave de la acción de Estrella Galicia estaba en su lema: "Hay recetas que no se tocan". Con esta iniciativa, la cervecera no solo hacía un guiño a la inquebrantable defensa de la receta original de la paella, sino que también reafirmaba su compromiso con la autenticidad de su propia cerveza. Como la paella se hace con agua y no con caldo, la receta de Estrella Galicia también se mantiene intacta, con el agua del embalse de Cecebre en A Coruña como parte esencial de su esencia.

Para reforzar el mensaje, la edición especial de la cerveza llega con un diseño que incluye referencias a la cultura valenciana, como la cuchara de madera con la que se come la paella y el tradicional pañuelo de cuadros azul y blanco. Este lanzamiento, disponible en botellas de 33 cl en locales de hostelería de la Comunidad Valenciana, busca estrechar aún más el vínculo entre la marca y los consumidores de la región.

Pasión valenciana por la gastronomía

Desde Estrella Galicia, Luis Romero, Marketing Manager de la compañía, destacó la importancia de esta acción: “Nuestra nueva edición especial de Valencia es un homenaje a la pasión con la que los valencianos defienden sus recetas, una pasión que compartimos con la elaboración de nuestra cerveza".

Así, la marca gallega logra conectar con el público valenciano de una forma original, apelando a la emoción y al respeto por sus tradiciones culinarias. Con esta campaña, Estrella Galicia demuestra que, en el mundo de la comunicación, la creatividad y el ingenio pueden generar un impacto tan potente como el sabor de una buena cerveza o de una auténtica paella valenciana.