Premios Goya 2025: estos son los restaurantes de reparto a domicilio en Madrid para una noche de cine

Para pasar una noche de cine lo mejor es tener a los cinco sentidos contentos y bien despiertos. Este sábado en la celebración de la 38ª edición de los Premios Goya y la noche del 2 al 3 de marzo se entregarán los Premios Oscar y para este plan perfecto no puede faltar una buena comida, buena compañía para compartir y buen cine. En estas fechas imprescindibles para muchos cinéfilos, a quienes no les gusta perder detalle de las ceremonias, tertulias y alfombras rojas, son la oportunidad perfecta para pedir en casa comida a domicilio especial que amenice la velada. Para ello, estas son algunas de las propuestas de lo más apetitoso para completar una noche con glamour y para todos los gustos.

Por ejemplo, para vivir la mejor de las experiencias, Grupo Oter ofrece diferentes propuestas que se ajustan a cada paladar y a cada plan, ofreciendo la opción de disfrutar de sus platos desde casa gracias a su servicio de delivery, disponible a través de las aplicaciones de Glovo y Just Eat. Así, cada restaurante del grupo, que cuenta con 25 locales en la capital, entre los que destacan algunos de los más emblemáticos como: El Gran Barril de Castellana, El Telégrafo, Pez Fuego, Asador Gerardo, La Playa, La Leñera o Verdura & Brasa, entre otros, ofrece la oportunidad de disfrutar de la mejor gastronomía junto a familiares y amigos también desde casa. Todos los productos de carta también están disponibles para recoger en el restaurante con un 5% de descuento. Delivery disponible en: Glovo, Just Eat.

Comida italiana

PARKING PIZZA (Paseo de la Castellana, 98 y Calle del Monte Esquinza, 39)

En Parking Pizza, la funcionalidad es la pieza clave en la conceptualización del proyecto, que se traduce en una carta sencilla enfocada en la máxima calidad de los ingredientes naturales, frescos y cuidadosamente seleccionados, combinado con un espacio abierto y minimalista, de aires industriales y de ambiente relajado. Desde propuestas clásicas como su increíble Margherita hasta opciones como prosciutto cotto alla griglia, champiñones, scamorza, la pizza se convierte en una experiencia donde se aprecia la calidad en cada bocado. Si lo que se busca es el planazo perfecto para ver los Premios Goya, su delivery, vía Glovo, es la mejor opción: pizzas de larga fermentación, cocinadas en horno de leña para una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, listas para acompañar una noche de cine.

DITALY

Ditaly es amor por la cocina tradicional italiana al horno, la cultura mediterránea y su materia prima. Una elección ideal para disfrutar de una cena especial mientras sigues la gala de los Goya. Gracias a su servicio de delivery, es posible recibir en casa sus auténticas pizzas al horno, pastas o focaccias, inspiradas en la tradición italiana, elaboradas con ingredientes procedentes de italia y el inconfundible toque de su horno de leña. Opciones como la pizza siciliana, la focaccia dolce vita o la parmigianna tradizionale convertirán la experiencia en una noche de cine. Delivery disponible en la Web, Glovo, Just Eat o Uber Eats.

LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA

La Mafia se sienta a la mesa, un referente en la gastronomía italiana en España, es la opción perfecta para disfrutar de una cena con el auténtico sabor de Italia durante la emocionante gala de los Goya. En una carta que combina innovación, originalidad y creatividad, sus platos de pasta, lasañas, pizzas artesanas y otras especialidades, como risottos o calzones, llegan a casa gracias a su servicio de delivery, permitiéndote saborear cada bocado sin perderte ni un solo momento de la gran noche del cine español, como unos rigatoni con gorgonzola y pistacho o una pizza de prosciutto e funghi para acompañar los premios. Delivery disponible en: Web, Glovo, Just Eat o Uber Eats.

Dim sum en el restaurante Don Lay. / Cedida

Comida asturiana

LA GUISANDERA DE PIÑERA (Calle de Rosario Pino, 12 / 914 25 14 25)

En pleno barrio de Tetuán está ubicado este restaurante tradicional que presume de elaborar con mucho cariño la buena cocina asturiana de siempre, pero actualizada. Las Guisanderas son más que cocineras, son las guardianas de las recetas tradicionales. Un homenaje a nuestras madres, abuelas y bisabuelas, especialmente a la Guisandera de Piñera. Los guisos han sido y siguen siendo la forma más expresiva de cocinar a fuego lento, la que permite disfrutar de una cocina sencilla, saludable y muy sabrosa.

Comida asiática

GRAN CAFÉ SHANGHAI (Gran Vía, 24 / 914 91 62 77)

A través de Glovo y Uber se podrá hacer un pedido a este restaurante de cocina asiática recomendado por el Centro Cultural de China en Madrid y la Embajada de la República Popular China. Gran Café Shanghai destaca por su ambiente exquisito y decoración preciosa, ubicado en una de las mejores esquinas de la Gran Vía de Madrid. Cada plato es una celebración de sabores auténticos y colores vibrantes, desde su pato crujiente con salsa de hoisin y almendras, pasando por sus croquetas de pato, dim sum de huevo de codorniz hasta el crujiente de pollo al estilo Sichuan.

Dim sum huevo de codorniz. / Gran Café Shanghai

DON LAY (Calle de Castelló, 117 / 910 91 63 19)

El proyecto de Nieves Ye va un paso más allá de la tradicional comida china a domicilio para ofrecer una propuesta de refinada cocina cantonesa que recopila los grandes éxitos del restaurante que mejor se adaptan a este formato. Como no podía ser de otra manera, su extenso apartado de dim sums se complementa con una variedad de entrantes como sus ensaladas, que preceden a principales de gran éxito entre los fieles del restaurante como son la berenjena cantonesa en salsa con lomo de cerdo y migas de bacalao, el pollo de corral al wok cantonés con picante kung pao, o su particular versión del cerdo agridulce con piña laqueada. Para completar, su pasta fresca de arroz con verduras de temporada y su arroz salvaje venere salteado al wok con verduras, langostino, pato y porra china. Delivery disponible en: Glovo

IKIGAI VELÁZQUEZ (Calle de Velázquez, 136 / 910 88 82 00)

Ikigai Velázquez se reafirma como uno de los mejores restaurantes japoneses de la capital, adaptándose a las nuevas tendencias y necesidades, conviertiéndose en la mejor opción para disfrutar de los Premios Goya. Cada detalle está cuidado al mínimo para así ofrecer una experiencia gastronómica de primer nivel sin salir de casa. Este menú cuenta con una sección de entrantes calientes como las gyozas de gamba blanca y papada ibérica y fríos como la ostra con emulsión de ají amarillo y cebolla encurtida. También permite disfrutar de su sección de sashimis, nigiris clásicos como el de atún akami o fusionados como su nigiri de lubina a la bilbaína y una amplia selección de makis como el uramaki de langostino en panko con aguacate, salmón y mayonesa de kimchi. Sin olvidar su famoso atún picante con emulsión de tomate Raff, aguacate y huevo campero frito. Para terminar, no pueden faltar sus postres como el mochi deconstruido de cheesecake o de chocolate y avellana. Pedido a domicilio dispoible en Glovo Alta Cocina.

Comida del restaurante japonés Ikigai a domicilio. / Restaurante Ikigai Velázquez

NOMOMOTO (C. de Eugenio Salazar, 54 / 900 264 919)

Nomomoto, el servicio de delivery y de take away del grupo de restaurantes japoneses Nomo, nació con el objetivo de ofrecer una propuesta de cocina japonesa a domicilio que se sostiene sobre dos pilares: la calidad del producto local y la variedad en la oferta de platos. El chef Naoyuki Haginoya, director gastronómico del grupo, apuesta por diferentes versiones de ramen como el aji-tama miso ramen o el zenbu nose kara miso ramen, con los que disfrutar de uno de los platos más clásicos de la gastronomía japonesa. Además, en la propuesta de delivery disponible a través de su web, no podía faltar el sushi, que juega un papel especial en su carta, con diferentes cortes que van desde sashimis y nigiris hasta una amplia variedad de uramakis y rainbow rolls.

Comida americana

KRICKY PELTON (Calle de Modesto Lafuente, 61 / 911 17 17 07)

Los premios Goya son la gran noche del cine español, y qué mejor manera de disfrutarlos que desde la comodidad de nuestro sofá con las auténticas smash burgers de Kricky Pelton. Inspiradas en la memoria de Jota de Navasqüés-Pelton y elaboradas con ingredientes de primera calidad, estas hamburguesas son las verdaderas estrellas de la noche. Y para los más golosos, les espera este postre, sus aclamados pancakes, con salsas y toppings variados desde Peanut Butter, Lotus, Cinnamon Roll, Milky Bar, Pistacho hasta el icónico Pantera Rosa. Delivery disponible en: Web, Glovo y Uber Eats.

Otras formas de 'delivery'

PETRAMORA (Calle del Barquillo, 40)

La mejor forma de disfrutar de los premios Goya es con un bocadillo de cine. Petramora ofrece desde su tienda de la calle Barquillo y a través de Glovo cuatro opciones deliciosas: el de pastrami de León, el pastrami Rooftop Smokehouse, el de roastbeef de ternera o el vegetal. Cuatro alternativas igual de adictivas que se pueden pedir en formato entero o mitad, ofreciendo de esta manera la posibilidad de no tener que escoger.

A través de Glovo

SUPERNORMAL (Plaza de Chamberí, 11 y Plaza de Cataluña, 2)

La gran noche del cine español se disfruta mejor desde el sofá de casa, rodeado de amigos y con el plan ideal para una velada saludable y especial. Para ello, Supernormal ha preparado una selección exclusiva para la ocasión, con espaguetis Feliccetti, albóndigas caseras de su propio obrador en una deliciosa salsa de tomate natura y una mousse de chocolate, uno de sus últimos lanzamientos, perfecta para un final dulce, pero ligero. Todo ello acompañado de queso Pecorino para un toque único. Además, se puede complementar la experiencia con una botella de vino tinto Aliats para brindar por una noche inolvidable. El pedido está disponible a través de la web o en su tienda física.

Pack Goya: 26,50 euros

Pack Goya + vino: 37,80 euros

VE-GA CATERING

Para disfrutar de los Goya como se merece, VE-GA Catering ofrece una experiencia a medida y a domicilio, en Madrid y alrededores, para no perderse esta fiesta del cine marcada cada año en el calendario. Entre las diferentes opciones que ofrece, encontramos sus packs de cena, que incluye el aperitivo, primero, segundo y dos opciones de postres para los paladares más exigentes. Esta propuesta gastronómica, alejada de un servicio de catering tradicional, está elaborada con gran cuidado y mimo para poder disfrutarla en cualquier lugar. Así, VE-GA Catering se convierte con su cocina tradicional con toque moderno, sello de identidad en la cocina de María de la Vega, en la alternativa perfecta para celebrar cualquier día especial. Delivery disponible a través de su página web.