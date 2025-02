María Li Bao, embajadora de la cocina china en España: "En Madrid el año nuevo chino se celebra cada vez más como una fiesta propia"

Fuegos artificiales, danzas del dragón, desfiles, música tradicional y color rojo por todas partes dan en Madrid el pistoletazo de salida al Año Nuevo Chino, también conocido como el 'Año Nuevo Lunar' o 'Festival de la Primavera'. Este año está regentado por la serpiente de madera, un signo que simboliza sabiduría, renovación y creatividad. Todo un festín de tradiciones a las que se suma otro de los placeres: el gastronómico. Múltiples sabores a través de la alta gastronomía china en la capital. Ejemplo de ello, es la cocina imperial china del Restaurante China Crown Madrid que ha preparado un menú degustación especial para rendir homenaje a esta legendaria celebración que ha cogido peso en la región madrileña.

Varias personas llevan un dragón en el mercadillo de artesanía china, en la explanada de la Junta Municipal Distrito de Usera, a 31 de enero de 2025, en Madrid (España). / Europa Press

Bien lo sabe la empresaria china María Li Bao, fundadora del Grupo China Crown, una de las mujeres más influyentes en el mercado de la gastronomía asiática en Madrid, con veinte restaurantes bajo su mando y con más de 30 años de experiencia en el mundo de la hostelería. Ha creado desde cero seis conceptos gastronómicos diferentes con los que sumergir al comensal en la cultura oriental. China Crown, Tottori, Le Petit Dim Sum, Shanghai Mama, Bao Li, Lelong Asian Club e Indochina Brasa son las marcas creadas por Li Bao, que gestiona junto a su hermano Felipe Bao, chef ejecutivo del grupo.

Los hermanos conocen la receta del éxito en la gastronomía combinando la vanguardia más modernista del mundo de la restauración, en espacios únicos que transportan al comensal a diferentes regiones chinas. La pasión de Li Bao por la gastronomía se remonta a su juventud cuando, con tan solo 17 años, sus padres le dejaron durante una corta temporada al frente de su restaurante familiar, de comida tradicional china. Allí todos descubrieron su talento empresarial, pues con destreza y maestría, María supo llevar adelante el negocio. Nacida en Zheijan (China), María Li Bao se siente mitad china, mitad española, ya que vive en Madrid desde que tiene 10 años, algo que ha sabido trasladar desde joven a todos sus proyectos empresariales.

Pregunta: ¿Cómo han arrancado el Año Nuevo Chino en China Crown y cuáles son sus propósitos?

Respuesta: Con mucha acción, con mucha esperanza y muy contenta porque este año simboliza a la serpiente de madera un año de reflexión y para mí será, comer más sano y hacer más ejercicio. Y a nivel profesional, pues consolidar los que tenemos e ir por más proyectos. Vamos a Marbella, en mayo.

P. Algo que nos puedas desvelar. ¿Por qué en Málaga?

R. Es el destino. Todos mis clientes me preguntan desde hace quince años que cuándo iba a abrir un en Marbella, pues por fin llegamos allí.

P. ¿Cuál es el plato estrella que se repetirá en la carta del nuevo restaurante?

R. El pato laqueado. Es un indiscutible de la gastronomía china y es donde sabemos hacer muy bien las cosas. También, nuestros dim sum que cambian el relleno según la temporada. Por ejemplo, ahora se recomienda el de setas y luego de cara a verano pues con productos más frescos como verduras, vegetales o cosas así.

P. ¿Cuál es su motivación para ser un modelo de empresaria comprometida con su cultura y tradición gastronómica asiática?

R. Intento enseñar a la gente que son fuera del país china cómo es la gastronomía china, cómo es el enlace entre cultura y la gastronomía. Madrid es una de las capitales más importantes de Europa y por eso estamos aquí presentes, porque hay una gran demanda y cada día hay más turismo internacional. Somos chino-madrileños y en Madrid se ha convertido el año nuevo chino como una fiesta. Cada día se celebra más como si fuera una fiesta más de Madrid.

P. ¿Se ha producido un cambio en los fogones de la China Crown del principio a los de ahora?

R. Sí, China Crown ha sido siempre un restaurante familiar con mis padres. Siempre hemos querido enseñar la cultura, la cocina, la gastronomía china auténtica al público y siempre ha tenido éxito. Y ahora con el nuevo local renovado ya no solo ya hablamos de gastronomía, también de ambiente zen, de lujo imperial introducido al gastronomía. Que vivan una experiencia desde que entran tratarles bien para que vuelvan con ganas, especialmente para esos días especiales en loas que hay que celebrar y facilitarles ese espacio.

P. ¿Cómo es la organización? Gestiona las finanzas y su hermano, ¿la cocina?

R. Sí. Nos organizamos bastante bien, porque lo tenemos definido, cada uno hace en su cosas. Mi hermano en la cocina es el artista del grupo y quiere lo mejor para sus clientes y yo voy a la parte más fría, porque no nos alcanza para coste a veces con lo que quiere crear.

P. ¿Y qué es lo que más trabajo le quita en su día a día?

R. La estrategia. Y, yo soy una persona muy cercana con mi equipo. Siempre estoy hablando con el jefe de cocina y con el jefe de sala porque lo más importante es la comunicación con mi equipo y lo que más tiempo me lleva.

P. ¿Cuáles son los valores de China Crown que transmiten a sus trabajadores para que luego los transmitan a los clientes?

R. Cercanía. Tratarlos como si fueran de la casa, intento acordarme del nombre de todos los clientes que pueda y porque ese cliente que viene por primera vez tienen que volver siempre, o sea, les tratamos como si fueran únicos.

P. ¿Hay clientes que suelen repetir a menudo?

R. Mucho. Hay gente que lleva 40 años comiendo en mi local que son abuelos de 85 años y se acuerdan de mis padres, otros que vienen a recordar su cumpleaños con sus nietos y eso nos hace felices.

P. Siempre se dice que si ves en el restaurante autóctonos es porque es un buen sitio para comer. ¿Les sucede?

R. Sí, vienen diariamente chinos.

P. Tras ser una de las grandes defensoras de la gastronomía china en España, ¿qué es lo que le recomendarías a los jóvenes empresarios que quieran abrir su restaurante?

R. Pues trabajar en un entorno de amor. Si no, no entres a este campo. Porque es muy duro. Mucho sacrificio y no sabes si vas a tener éxito o no. Es un campo muy fácil de entrar, pero para quedarse, es muy duro. Tienes que tenerlo bien preparado.