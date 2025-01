Descubre Cataluña a través del paladar: los chefs Hermanos Torres, entre los embajadores de la gastronomía catalana

Cataluña comienza 2025 siendo un gran referente en los fogones al proclamarse la Región Mundial de la Gastronomía, ya que es la primera región europea en recibir este tipo de reconocimiento que continúa reforzándose en la nueva edición de Madrid Fusión Alimentos de España como Región Invitada del congreso. "Es una buena ventana de presentarnos y mostrarnos al mundo tal y como somos porque nuestra gastronomía son nuestros productos y es una buena embajadora de Cataluña", defendía Salvador Illa, president de la Generalitat, el pasado miércoles en el acto de presentación de 'Som Gastronomía Tour', enmarcado en la semana de Fitur 2025. Un evento lleno de estrellas culinarias que mantienen las tradiciones culinarias catalanas en sus platos. Gran ejemplo de ello son los chefs Javier y Sergio Torres, de Cocina Hermanos Torres (tres estrellas Michelin); Fina Puigdevall y Martina Puigvert, del restaurante Les Cols (dos estrellas) junto a su hermana Carlota Puigvert; también Oriol Balaguer, maestro pastelero; y Marta Cortizas, sumiller del restaurante El Celler de Can Roca, destacando la identidad local, que mezcla la tradición e innovación culinaria al más estilo catalán.

Todos ellos, como embajadores gastronómicos, se encargaron de mostrar el buen momento que vive la gastronomía catalana con platos repletos de paisajes elaborados con productos de proximidad, como la Gamba blanca de Palamós, mejillones del Delta y buey de mar, Guisantes del Maresme con salsa de jamón ibérico y migas o Pato con peras.

Sergio Torres, Fina Puigdevall, la presentadora Laura Fa y Marta Cortizas explicando el cóctel presentación en Cataluña Región Mundial de la Gastronomía. / Cedida

"Honor y orgullo"

"Es un honor y un orgullo muy grande porque nosotros hemos nacido en Barcelona, en Valle de Hebrón con la cocina medieval y actual de la tierra", sostiene Sergio Torres a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Una valoración que aplaude su hermano Javier, mientras añade que se trata de un "reconocimiento muy merecido para todas aquellas regiones de Cataluña, tan pequeñitas y que está luchando tanto por reivindicar su cultura y su producto. No todos los años se dice capital mundial de la gastronomía". En su nave de los sueños en este nuevo año que acaba de comenzar habrá "muchas novedades", avanza el cocinero que junto a su hermano Javier regenta el restaurante Hermanos Torres y que ya echaban de menos la tradición de disfrutar de una buena sobremesa. Por lo que, tras el aprovechamiento de la parte contigua a la nave han hecho una "cava de espirituosos y una de puros maravillosos para recuperar un poco la sobremesa que recordamos de nuestra infancia". Un espacio para disfrutar y "estar" que se llamará Club Miles y Mermas, con único fin: "alargar esa fiesta en la comida para que no se acabe". En cuanto a la carta, los hermanos Torres continúan innovando y sorprendiendo a los comensales, especialmente, tras la apertura del restaurante Eldelmar, en Port Olímpic, que "hicimos por la ciudad donde te puedes casi mojar los pies" en su terraza que une el puerto de Barcelona con el Mediterráneo. La gastronomía se disfruta a través de experiencias, no sólo que llenen el estómago, sino también el corazón. Porque al final, esos sabores son los que se convierten en recuerdos, tanto de mar como de montaña.

Crema catalana: el postre catalán por excelencia

Por su parte, el maestro chocolatero Oriol Balaguer, natural de Calafell (Tarragona), apuesta por un homenaje dulce a través de la crema catalana con esponjoso de nata, mousse de chocolate y bizcocho de carquiñoli. "Hay muchos postres típicos y de referencia en Cataluña, pero uno de los más emblemáticos es el pan, aceite de oliva con un trozo de chocolate, es un postre típico que mi madre nos daba al salir del colegio", explica a este periódico ilusionado con recordar su infancia y continuar difundiendo una parte de lo que hace a través de la gastronomía, porque para él, es su "felicidad total". También, para la familia que gestiona el restaurante Les Cols conocido por su cocina de temporalidad, sostenible y auténtica con productos de La Garrotxa. "Nos gusta trabajar los productos humildes, pero dándoles luego una vuelta", define Fina, su propietaria desde 1990 que ahora junto a sus hijas preparan un menú basándose en recetas muy ricas de huerto compartidas en familia. "Desde siempre se ha intentado respetar muchísimo el ciclo de naturaleza, intentar cocinar lo que la naturaleza nos ofrece en cada estación y también pienso en hacer un elogio y cuidar a los productores, a los payeses, a los recolectores y a los agricultores", añade Martina Puigvert, recientemente galardonada con el premio 'Joven Chef 2024 de Guía Michelin'. Y un buen remate para mostrar la diversidad territorial -12 meses, 12 Denominaciones de Origen- es el vino catalán como protagonista-. Y para ello, el maridaje de la mejor sumiller de Cataluña 2024, Marta Cortizas, de El Celler de Can Roca, quien no sólo apuesta "por vinos jóvenes, más desconocidos", según confiesa, también añade a su lista de favoritos una selección de vinos de la Familia Torres con DO Penedés y DOQ Priorat.