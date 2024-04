Qué es la jalea real y por qué no siempre es recomendable su consumo

Los considerados superalimentos tienden a tener componentes beneficiosos para nuestro organismo, así como propiedades que no todos los alimentos corrientes pueden proporcionar. Sin embargo, su consumo no siempre está recomendado, especialmente si padecemos alguna patología o condición física, como puede ser el caso de la jalea real. Un supuesto elixir de la salud que se vende en todo tipo de formatos y algunos expertos la consideran una recarga de energía y propiedades.

Según Eduard Baladia, miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que la conocida jalea real es "una secreción de las abejas melíferas, conocidas como abeja doméstica o abeja europea. Se utiliza para alimentar a las larvas del panal", señala. Aunque no siempre es así, pues existen ejemplares que la consumen durante toda su vida y en cantidades más grandes.

Las abejas son los únicos animales que producen alimentos comestibles para los humanos. / Pixabay

¿Aporta energía y positividad?

Los principales componentes de la jalea real son agua, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales, entre otros. Son muchos los beneficios que se le atribuyen, aunque no siempre son verdad: "Lamentablemente, no son suficientes. De hecho, muchos tratamientos que muestran prometedores indicios, no llegan a demostrar nunca efectos significativos. La jalea real no posee los beneficios que se le atribuyen", explica el experto.

Dado que su consumo no es necesario, tampoco debemos esperar que la jalea real muestre sus beneficios en un tiempo determinado, ya que lo más probable es que nunca veamos signos indicativos de sus propiedades. Además de un alimento que aporta energía, este compuesto se cree beneficioso para tratar la depresión. Sin embargo, desde la academia inciden en que no hay pruebas que lo verifiquen: "Hasta la fecha, no se ha demostrado que exista una interacción significativa entre los nutrientes contenidos en la jalea real y los antidepresivos", zanja.