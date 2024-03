¿Qué es la glutamina y para qué sirve?

La glutamina es un aminoácido que forma parte del proceso de composición de las proteínas y contribuye así al buen estado de los tejidos del organismo y al funcionamiento natural del metabolismo. Permite una recuperación muscular más rápida y, por ello, es muy consumida por los deportistas de mayor rendimiento. Este componente es el aminoácido libre no esencial más abundante en el cuerpo.

¿Qué es y para qué sirve la glutamina?

La glutamina participa en diferentes tareas. “Es vital para la síntesis de otros aminoácidos, proteínas, nucleótidos y varias biomoléculas. Además, participa en el equilibrio de líquidos, la regulación de la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca”, explica al portal digital Nutriendo el experto Alejandro Martínez Rodríguez, profesor titular del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología y director del European Institute of Exercise and Health de la Universidad de Alicante. Este aminoácido también es muy importante para reforzar el sistema inmune, ya que proporciona energía estas células que nos protegen de enfermedades.

Asimismo, interviene en sintetizar el glutatión, que es una proteína compuesta de glutamato, cisteína y glicina. Es precisamente esta propiedad la que interesa a las personas que hacen mucho deporte, ya que el glutatión es un antioxidante que impide que los tejidos se deterioren y reduce la fatiga muscular. Cuando se ingiere la glutamina como suplemento, se favorece que además estas capas que conforman los músculos se recuperen mejor después de hacer ejercicio, "minimizando el catabolismo proteico y potenciando la síntesis de proteínas, lo que contribuye a una mejor adaptación al entrenamiento”, según alude Martínez Rodríguez.

Por otra parte, que sea categorizado como "aminoácido no esencial" significa que el cuerpo lo puede producir por sí solo, aun cuando no lo obtengamos de los alimentos que consumimos", en palabras de los especialistas de Medline Plus.

Además, hay que matizar que no es exactamente lo mismo la glutamina que la L-glutamina y se diferencian en "su orientación espacial y su forma activa biológicamente". La L-glutamina es la que el organismo puede aprovechar directamente y por ello, son las que suelen contener los suplementos alimenticios comercializados, según refiere el nutricionista anteriormente mencionado.

Cómo consumir glutamina

Los expertos explican que la glutamina se localiza en alimentos de origen animal como las carnes rojas, el pescado, los huevos y los lácteos. Y en los de origen vegetal, en frutos secos, semillas, legumbres y verduras como espinacas, repollo y perejil, tal como detalla la Academia de Nutrición y Dietética, responsable de la plataforma Nutriendo en colaboración con Aldi, que también avisa de que la cantidad de glutamina obtenida a través de la alimentación es muy reducida.

En cuanto a los suplementos disponibles en el mercado, se pueden consumir en casos como "situaciones de alta demanda metabólica", por ejemplo, en la recuperación de lesiones o afecciones del sistema digestivo o inmunológico y en entrenamientos de alta intensidad.

Se puede conseguir en formato de cápsulas o en polvo. La dosis dependerá de la condición física de la persona, la composición corporal (estatura, peso), del estado de salud y de los objetivos específicos. Debe ser ajustada a cada individuo, como incide el nutricionista Martínez Rodríguez. A modo orientativo, las dosis se suelen situar en la horquilla entre los 5 y los 10 gramos al día y, según los últimos estudios científicos, la glutamina debe tomarse justo después del entrenamiento o antes de dormir, para fomentar la reparación muscular nocturna. Aun así, consulta a un dietista o entrenador deportivo y lee las instrucciones del frasco. Cabe resaltar que su consumo solo resulta adecuado para sesiones de ejercicio de alto rendimiento muy habituales y superiores a una hora de duración.

Además de todas las características y beneficios anteriormente mencionados, hay que tener en cuenta que la glutamina de por sí no engorda, sino que "el peso corporal es el resultado del balance entre la energía consumida y la energía gastada", como menciona la Academia de Nutrición y Dietética a través Nutriendo. Por ello, en este sentido habrá que tomar en consideración la dieta general (cada gramo de glutamina contiene 4 kilocalorías).

Contraindicaciones o riesgos de la glutamina y de la L-glutamina

Apenas hay desventajas de consumir el suplemento de glutamina, siempre que se tengan en cuenta las dosis estimadas planteadas para los propósitos anteriormente explicados. No deben tomarlo aquellas personas que hagan ejercicio de manera puntual o de una intensidad "moderada" (no de alta intensidad) durante menos de una hora.

Sin embargo, deben tener precaución aquellas personas con problemas renales o hepáticos, puesto que estos órganos -más afectados en estos pacientes- son los que la sintetizan y podría causarles complicaciones, como advierte Martínez Rodríguez.

Se recomienda en todo caso una alimentación variada y un estilo de vida saludable.