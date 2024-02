Cómo triunfar este 14 de febrero: la receta viral para San Valentín

Después del interminable mes de enero parece que por fin podemos levantar cabeza con una de las fechas más esperadas para los amantes del amor. San Valentín está a escasos 10 días de nosotros y son muchos los que ya han comenzado a pensar en los regalos y preparativos para este día tan especial.

Con pareja o sin pareja, cabe destacar que San Valentín festeja el amor en todo tipo de relaciones, aunque hayamos atribuido su celebración con la más típica: el amor en pareja. Por ende, si quieres tener un detalle con tus seres queridos y amigos, ¡este es el momento ideal!

No obstante, sabemos que, aunque se te pase por la mente, solemos dejar todo para el último momento. Es así como el tranquilo y bonito momento de preparar un postre se convierte en una mezcla de estrés y torpeza, corriendo de un lado a otro para llegar a tiempo a todo.

Con esta receta fácil y sencilla, sorprenderás a todo aquel que la pruebe, tanto por su sabor como por su originalidad. Y es que el postre será tan agradable a la vista que dará hasta pena comerlo, porque, además, la decoración que te enseñaremos a elaborar formará una parte importante de su estética (al más puro estilo San Valentín).

El único ingrediente: chocolate

No tendrás ninguna excusa para no prepararlo, y, aunque lo hayas dejado para el último momento, no habrá razón para que te estreses, pues en menos de 5 minutos estará listo para servir.

Ingredientes

6 tabletas de chocolate (2 de cada tipo: blanco, negro y con leche).

Virutas rosas y blancas.

Purpurina comestible.

Lazos rosas.

Bolsitas de celofán.

Palillos de brocheta.

Preparación