Este es el mejor momento del día para comer fruta

Ingerir de tres a cinco piezas de fruta al día es crucial para un correcto funcionamiento de nuestro organismo y que este se nutra de las mejores propiedades. En muchas ocasiones, nos olvidamos de tomar fruta porque no tenemos rutina de ello: no nos hemos acostumbrado desde pequeños y ahora nos parece normal irnos a dormir sin siquiera haber comido una manzana en nuestro día.

Y es que las frutas no solo saciarán el hambre que tengamos, sino que proporcionan un importante aporte vitamínico y mineral. La mayoría, además, tiene un alto contenido en agua que favorecerá nuestra hidratación, teniendo dos efectos positivos en vez de uno.

Igual que para el desayuno no nos comeríamos alimentos ricos en grasas ni demasiado pesados, con la fruta ocurre algo similar. Estas tienen sus propios momentos y franjas en los que es más recomendable comerlas para acaparar todos sus nutrientes. A continuación, descubre los momentos idóneos para ello: añade este hábito a tu rutina y disfruta de sus increíbles beneficios.

¿Cuándo es mejor ingerir fruta?

Antes de llevarte a la boca una manzana, pera o naranja, ten en cuenta que no debes hacerlo con el estómago vacío. La fruta no debe ser la primera comida del día, pues aumenta rápidamente los niveles de azúcar en sangre y perjudica a tu organismo. Sus ácidos no son lo suficientemente compatibles con nuestro cuerpo al despertar, por tanto, si quieres consumir un trozo de fruta por la mañana, asegúrate de tomar algo antes de ello.

El mejor momento para ingerir fruta es justo antes de esconderse el sol, hacia la tarde/noche, pues solo así los alimentos se acomodan al ritmo natural del cuerpo, favoreciendo una digestión óptima. Además, tomar la fruta adecuada a esta hora contribuye a llevar un estilo de vida más saludable, magnificando sus nutrientes y beneficios.

Recuerda que debes evitar consumirla después de una comida calórica y copiosa, pues el cuerpo todavía no ha terminado de realizar la digestión y la fructosa podría convertirse en una reserva de grasa.