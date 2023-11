Cómo hacer un helado casero bajo en calorías: sin engordar, saludable y que gusta a todo el mundo

Elabora un helado de frutos rojos con tan solo cinco ingredientes / PIXABAY

Fresa, vainilla, turrón, chocolate o pistacho... el helado tiene infinidad de sabores y es el postre al que recurrimos cuando no tenemos ganas de manchar ni cocina ni platos. Es tan fácil como coger una tarrina y empezar a comer de ella, sin embargo, seguro que no te has parado a pensar en las calorías y aditivos que puede llegar a tener este postre.

Si sigues leyendo, te desglosamos la receta para hacer un delicioso helado de frutas bajo en calorías en menos de 5 minutos, con el que, además de cuidar la línea, disfrutarás de su sabor.

Lejos se han quedado ya las recetas carentes de sabor que nos hacen alejar la cuchara del plato. Los helados caseros son una buena forma de incorporar frutas a nuestra dieta si nos cuesta ingerir la pieza sola. Además, si lo haces por tus propios medios, te asegurarás de estar consumiendo minerales y vitaminas.

Incorpora a tu dieta este postre mientras sigues disfrutando de su sabor, ¡apunta los ingredientes para su elaboración!

Asegura un sabor intenso preparando este helado

En menos de 5 minutos y con pocos ingredientes, este helado se volverá en tu aliado perfecto después de cualquier comida.

Ingredientes

250 gramos de yogur natural .

250 gramos de arándanos .

250 gramos de fresas .

Una cucharada de miel .

Un puñado de nueces.

Pasos a seguir

Congela la fruta un día antes de hacer el helado. Al día siguiente, saca los arándanos y fresas y ponlos a licuar junto a la miel. Después de 2 minutos, añade el yogur natural en tandas para ver su consistencia. Al sacarlo, espolvorea con las nueces. Mételo en la nevera para que la mezcla espese.

Noticias relacionadas

Después de unas horas, podrás disfrutar de un helado casero y saludable que habrás hecho en menos de 5 minutos. Una vez hayas aprendido a elaborarlo de forma automática, experimenta con las medidas y añade las frutas que más te gusten.

Aprende el truco, mete la mezcla en tuppers y los helados de tarrina de los supermercados no tendrán nada que envidiarle al tuyo.