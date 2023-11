Roscos de vino, la receta que necesitas para esta Navidad: fácil, rápida y con pocos ingredientes

Aprende cómo hacer esta receta de roscos de vino fácil y riquísima / Vía Instagram @riquisimo.cocinando.con.iryna

La Navidad es la ocasión perfecta para probar todo tipo de dulces caseros. Polvorones, turrón, mazapán, galletas, bombones... hay infinidad de postres para todos los gustos. En esta ocasión, te contamos cómo preparar roscos de vino, que están deliciosos y son muy fáciles de hacer. Así podrás deleitar al paladar al final de una comida, en el desayuno o a media tarde y sorprender a tus invitados o familiares.

Receta de roscos de vino

Ingredientes:

300 gramos de harina

120 mililitros de vino dulce moscatel

100 gramos de manteca de cerdo

70 gramos de azúcar glas (y un poco más para decorar)

40 gramos de semillas de sésamo

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de granos de anís (o un chorrito de licor en su defecto)

La ralladura de 1 naranja o de 1 limón (al gusto)

Opcional: canela

Aclaración: Si tu estómago acepta todo tipo de harinas, es preferible la de trigo. Sin embargo, también es posible hacer los roscos con otros tipos, por ejemplo, la harina sin gluten (de arroz, de avena...), aunque puede que quede una textura ligeramente diferente.

En cuanto a la manteca de cerdo y a los granos de anís, puedes adquirirlos en diferentes supermercados e, incluso, por Internet.

Preparación

Para comenzar, hay que eliminar la humedad excesiva de la harina. Para ello, extiéndela en una bandeja de horno y secar a 100 grados durante media hora. Es recomendable removerla dos o tres veces, para que no se apelmace. Después, sácala y déjala enfriar.

Mientras tanto, echa una pizca de aceite de oliva en una sartén y tuesta las semillas de sésamo. No viertas demasiado aceite para que las semillas no lo absorban en exceso. Debes darles vueltas para que no se peguen y sacarlas del fuego cuando comiencen a desprender aroma.

Cuando la harina ya no esté caliente, tamízala para eliminar los granos más gruesos o duros y, después, échala en un bol.

Añade el azúcar glas, los granos de anís, la ralladura de naranja o del limón y las semillas de sésamo tostadas. Puedes incluir la canela si deseas incluir este sabor. Remuévelo para integrar todos estos ingredientes.

Después, incorpora la manteca de cerdo, que debe encontrarse a temperatura ambiente y mezcla la masa con las manos. Posteriormente, vierte el vino dulce con cuidado y sigue batiendo despacio.

Cuando termines de amasar, forma una bola con la masa y, sobre una hoja de papel de horno, aplánala con un rodillo. Si no tienes, puedes utilizar un vaso alargado o una botella de cristal de paredes lisas. No dejes una pasta demasiado fina, debe tener como mínimo un centímetro de altura.

Puedes encender ya el horno para que se precaliente a 180 °C. Mientras, es el momento de cortar los roscos, que son aros gruesos. Puedes seccionar la masa utilizando elementos que tengas en la cocina con forma circular, como dos vasos de diferentes tamaños o cualquier otro. Uno debe ser más grande que el otro, que servirá para perforar el agujero del centro.

Junta todos los fragmentos sobrantes para aprovechar bien la masa y componer la mayor cantidad posible de roscos.

Cuando el horno haya alcanzado la temperatura adecuada, inserta tu bandeja con los roscos de vino, durante 15 minutos a 180 °C. No los tengas más tiempo, para que no se queden duros. Después, sácalos para que se enfríen.

Entonces, debes recubrirlos con el azúcar glas. Puedes extender una pequeña cantidad en un plato y rebozar los roscos con cuidado para que no se partan o también puedes echar el azúcar en una bolsa e introducir los roscos en ella. Al agitarla con suavidad se quedará pegada en los dulces.

Así prepara los roscos de vino Iryna, una experta cocinera y repostera que publica sus recetas en redes sociales, en su canal @riquisimo.cocinando.con.iryna. Además, hemos incluido varios truquitos de otros pasteleros para que te queden bien estos increíbles dulces esta próxima Navidad. Ya tienes listos tus roscos de vino, así que... ¡A disfrutar!