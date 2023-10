Este es el truco más sostenible y económico para conservar los alimentos

Plátanos

Los consejos de la abuela tanto para cocinar como para limpiar nos han salvado la vida en los hogares de los españoles. Pero, la tradición varía y los trucos van cambiando según las formas de hacer y los ritmos frenéticos, ya que los productos que compramos son prácticamente frescos y al tener escaso tiempo para hacer la compra a diario, buscamos mantenerlos el mayor tiempo posible. Y a veces su mantenimiento se complica y hay que consumirlos o tirarlos a la basura.

Por ejemplo, el plátano al expulsar etileno provoca que madure antes y para que eso no suceda es recomendable poner un aguacate próximo al plátano con el objetivo de frenar su maduración. En cambio, en otros hogares prefieren utilizar el papel de aluminio y cubrir la parte externa para conseguir que el plátano no se ponga oscuro. No sólo el aguacate o el papel plata son nuestros mejores aliados, también el hueso es un conservador natural o el limón que ayuda a conservar mejor.

Papel cera de abeja, una alternativa natural al papel film / EPE

Los 3 trucos virales que hacen que los alimentos duren más tiempo

Aún así, el truco más sostenible y barato para alargar la vida los alimentos está en el papel cera de abeja. Es reutilizable, ya que se puede lavar con agua y jabón y, además, nos brinda una utilidad que se va a convertir en nuestro mejor amigo. Nos ayuda a envolver los alimentos sin generar residuos y a conservarlos frescos más tiempo. Esta alternativa natural al papel film es ideal para guardar, por ejemplo, el queso o el aguacate que ya ha sido empezado. Y siempre en el cajón ubicado en el lado inferior de la nevera.

Por tanto, el papel de cera de abeja es una alternativa natural, sostenible y reutilizable para envolver alimentos en vez de utilizar plásticos desechables. Otras de las ventajas son la biodegradabilidad, las propiedades antibacterianas y antifúngicas, así como la adaptabilidad y la reducción de residuos plásticos.