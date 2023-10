Un reconocido youtuber se queja por las tostadas que le sirven en un bar: "No puede ser verdad"

Tostadas de jamón con plástico. / EPE

En el último tiempo no solo valen las críticas de TripAdvisor o Google, que se habían convertido en auténticos quebraderos de cabeza para los bares y restaurantes. Es que además, con el auge de las redes sociales son muchos los perfiles que se dedican a degustar restaurantes y hacer 'críticas gastronómicas' sobre ellos. Es el caso de Pablo Cabezali, más conocido por su canal de YouTube 'Cenando con Pablo', ha criticado un bar en el que le sirvieron las tostadas de jamón con el plástico puesto.

"Cenando con Pablo", cuenta con más de medio millón de lectores en su blog, 577.000 suscriptores en su canal de vídeo y más de 329.000 seguidores en Instagram. Además, una de sus redes más fuertes es TikTok, ya que sube todos y cada uno de los vídeos donde muestra sus visitas a los restaurantes de diferentes puntos del país.

Las tostadas con plástico que le sirvieron en un bar

Si bien, siempre hace anotaciones tanto positivas como negativas en sus visitas, la de esta última semana ha sido inesperada.

El youtuber se encontraba en un bar de Getafe tomando el desayuno. En ese momento no había asistido para hacer ninguna crítica gastronómica sobre el establecimiento. Sin embargo, la terminó haciendo.

Tras pedir unas tostadas, se quedó alucinando, tras ver que le habían servido las dos lonchas de jamón con el plástico separador que viene en los propios paquetes del producto. El vídeo publicado en su pefil de la red social "X" ha acumulado millones de visitas y miles de comentarios sobre su post.

Como en todo ha recibido tanto comentarios positivos, como negativos, siendo los últimos los más predominantes.

Un fallo lo puede tener cualquiera y puede ser que el caso del camarero del bar, fuera un despiste. "Un mal día lo tiene cualquiera. Quien no ha puesto a freir alguna vez las hamburguesas con el plástico?", ha comentado uno de los seguidores. Por el momento, Pablo Cabezali no le ha dedicado ningún vídeo en su perfil de TikTok, , sin embargo, no sabremos si o hará.