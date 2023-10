Estos son los restaurantes de chefs españoles más famosos en relación calidad precio

Propuestas michelín por menos de 50 euros / Pexels

La posibilidad de cenar bien es posible gracias a la multitud de ofertas gastronómicas que ofrece el territorio español, y es que comer o cenar en un restaurante con estrella Michelin es posible con un presupuesto más bajo del que podemos llegar a pensar. No hace falta que acudamos a los restaurantes Michelin más caros del listado, pero existen varios que se ajustan a un presupuesto más reducido.

En España encontramos algunos de los restaurantes más baratos de Europa. No obstante, podemos encontrarnos con una carta de degustación o incluso opciones de la carta o de menús más cortos. Pues no siempre es el menú de degustación el más barato, sino que en ocasiones a los restaurantes les puede venir mejor ofrecer este tipo de menú a los comensales que no están dispuestos a sujetarse los grandes banquetes.

Silabario (Vigo, Pontevedra)

El menú de Alberto González se posiciona como el más barato de toda la ruta Michelín, y es que el Berbés consiste en un menú compuesto por un aperitivo, un entrante, un principal y un postre por tan solo 29 euros. Y es que el chef gallego creaba este menú inspirándose en la relación entre el mar y el producto local.

Silabario. Rúa do Príncipe, 36202 Vigo, Pontevedra, España. Teléfono: +34 986 07 73 63.

Chirón (Valdemoro, Madrid)

Por un menú de solamente 32 euros, el chef Iván Muñoz apuesta por una opción ejecutiva dividida en hasta seis pases: aperitivos, entrante, principales y postre los mediodías de martes a viernes.

Chirón. C. Alarcón, 27, 28341 Valdemoro, Madrid, España. Teléfono: +34 918 95 69 74.

Coto de Quevedo (Torre de Juan Abad, Ciudad Real)

El chef José Antonio Medina apuesta por dos menús. Uno de 50 euros enfocado a la degustación que se centra en pistos, cazas, platos manchegos y carnes como el cordero. Mientras que el otro, de 35 euros es de mercado, además de la oferta de su carta.

Coto de Quevedo. Paraje Las Tejeras Viejas, 13344 Torre de Juan Abad, Ciudad Real, España Teléfono: +34 649 84 29 01.

Les Moles (Ulldecona, Tarragona)

La cocina fusión del chef Jeroni Castell ofrece hasta cuatro menús de degustación, incluyendo uno vegetariano. Su 'Menú a la Carta' permite elegir los platos por medias raciones para probar el mayor número posible de platos a un precio asequible. Y es que el precio puede oscilar entre los 43,90 euros durante el mediodía y 49,90 euros por la noche.

Les Moles. Carretera de la Sénia, Km. 2, 43550 Ulldecona, Tarragona, España. Teléfono: +34 977 57 32 24.

Tula (Jávea, Alicante)

Clara Puig y Borja Susilla se sumergían en 2013 en el mundo de la gastronomía mediterránea con su apuesta en la localidad alicantina de Jávea, donde podemos comer por menos de 50 euros por persona -si no nos vamos a los extremos

Tula. Av. de la Llibertat, 36, 03730 Xàbia, Alicante. Teléfono: 966 47 17 45.

Garena (Lamindao, Bizkaia)

La cocina tradicional del chef vasco Julen Baz ofrece su Menú de Mercado por 48 euros con seis pases de aperitivo, entrante, plato de mercado, pescado, carne y postre, que solo sirven de lunes a viernes laborales.

Garena. Bº Iturriotz, 11, 48141 Lamindao, Bizkaia, España. Teléfono: +34 946 31 72 15.

Xerta (Barcelona)

La propuesta del chef Fran López en la capital catalana propone un menú ejecutivo mediodías -de martes a viernes- por 45 euros que incluye primero a escoger, un principal (entra una carne y un pescado) y un postre, además de un par de copas de vino y agua y los petit fours.

Xerta. Carrer de Còrsega, 289, 08008 Barcelona, España. Teléfono: +34 937 37 90 80.