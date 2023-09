Consejos para ahorrar dinero al ir a un restaurante

Restaurante Ten´s Barcelona, por Jordi Cruz / Instagram

¿Te gusta salir a comer fuera, pero te preocupa el impacto que tiene en tu bolsillo? No te preocupes, hay muchas formas de ahorrar dinero al ir a un restaurante sin renunciar al placer de disfrutar de una buena comida. Aquí te damos algunos consejos que puedes seguir para reducir tus gastos y aprovechar al máximo tu experiencia gastronómica.

Cómo salir a comer fuera sin gastar demasiado

Aprovecha las ofertas y descuentos

Muchos restaurantes ofrecen promociones especiales en determinados días de la semana, horas del día o por reservar online. También puedes usar aplicaciones o páginas web que te permiten comparar precios, ver opiniones y obtener cupones de descuento. Así podrás ahorrar hasta un 50% en tu factura.

Elige bien el menú

A veces, pedir el menú del día puede ser más económico que pedir a la carta, sobre todo si incluye bebida y postre. Otra opción es compartir varios platos con tus acompañantes, lo que te permitirá probar más variedad y gastar menos. Evita los extras innecesarios, como el pan, los aperitivos o las salsas, que suelen tener un precio elevado y no aportan mucho valor nutricional.

Bebe agua del grifo

El agua embotellada suele ser uno de los elementos más caros de la cuenta, y en muchos casos no tiene una diferencia significativa con el agua del grifo. Si el restaurante te cobra por el agua del grifo, puedes pedir una jarra o un vaso y rellenarlo tú mismo en el baño o en una fuente cercana. Así ahorrarás dinero y también contribuirás a reducir el consumo de plástico.

Pide para llevar lo que no te comas

Noticias relacionadas

Si has pedido demasiada comida y no puedes terminarla toda, no tengas vergüenza de pedir que te la pongan para llevar. Así podrás aprovecharla al día siguiente o congelarla para otra ocasión. Además, evitarás el desperdicio de alimentos, que es un problema ambiental y social muy grave. Algunos restaurantes incluso te ofrecen envases biodegradables o reutilizables para facilitarte esta opción.

Recuerda que ahorrar dinero en un restaurante no significa que debas sacrificar la calidad de la comida o la experiencia. Simplemente requiere un poco de planificación y atención a los detalles.