El motivo por el que no debes echar hielo a tu copa de vino

El hielo es un gran recurso que te saca de cualquier apuro si quieres enfriar bebidas y alimentos. ¿A quién no le gusta una bebida bien fresca y más si es verano? Pero, los españoles no tenemos la tradición de servir una cerveza y echarle un hielo. Sería una temeridad. Con el vino más de lo mismo. No se le puede echar hielo.

"El vino es un producto acabado y no hay que tunearlo de ninguna manera porque entonces se convierte en otra cosa. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Solo que, si lo hace, ya no será vino", confiesa Santi Rivas, campeón de España de cata por equipos y autor de Deja todo o deja el vino.

¿Vino tinto o vino blanco? ¿Vino con o sin hielo? Se puede tomar de diversas maneras. Aún así, cabe recordar que los vinos son una familia muy amplia y diversa y que algunos, se deben servir fríos. Más allá de los vinos blancos, que tampoco tienen que ludir la congelación, Santi Rivas considera que los espumosos (como el Champagne) sí que son vinos que se recomiendan tomar muy fríos. Si queremos un vino frío, mejor tirar de espumosos o de finos y jereces, que se deben servir también algo más fresquitos que el blanco.

Excepciones de echar hielo a tu copa de vino

Pero para muchos, echarle un hielo es pecado. ¿Y qué hacemos si no disponemos de una cubitera o de una nevera a mano en la que enfriar las botellas? En este caso, como excepción es válido echar a la bebida hielos teniendo presente dos matices importantes.

Lo principal es que el hielo no agüe la bebida, por lo que lo ideal es que sea uno o dos de los grandes, de gasolinera o supermercado. Y no, no serían para dejarlos en el vino hasta que bebiésemos agua, sino para enfriar y rápidamente retirar. De nuevo, únicamente si el vino está caliente de más, no para dejarlo cual granizado.