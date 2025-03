El secreto para preparar el mejor café en casa: "No es necesario tener una cafetera de bar"

Pocos alimentos han tenido tanta influencia en nuestra cultura como el café, una simple infusión que acompaña al ser humano desde el siglo XIII, cuando los ancestros etíopes descubrieron el efecto energizante de esta bebida que en la actualidad marca nuestro ritmo de vida.

Una taza de café no es un pequeño tentempié. Es mucho más. Una taza de café es un encuentro con amigos a media tarde, una excusa para no terminar una conversación que desearías que fuera infinita, una pausa para coger fuerzas en el trabajo… Una taza de café es un ritual, un respiro para coger fuerza y continuar nuestra vida.

“Hasta un mal café es mejor que ningún café”, decía David Lynch. Pero, seguro que el afamado director de cine estadounidense cada vez que entraba a una cafetería para disfrutar de los placeres de esta bebida elegía la mejor. Y es que, un buen café es mejor que un mal café y de esto sabe mucho Izaro Garro, una joven vitoriana que el pasado mes de febrero salió vencedora del Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería, celebrado en la localidad gallega de Foz.

A sus 20 años de edad, Garro obtuvo el primer premio gracias a una “brillante” actuación, como presumen en la Escuela de Hostelería de Gamarra, de la que ella es alumna, que le sirvió para sumar 704 puntos. “Ganar fue una sorpresa total. Estaba muy contenta con mi rutina, pero claro, no sabía en qué escala estaba mi trabajo. El tercer puesto me lo podía esperar, el segundo lo deseaba, pero el primero fue impactante”, relata la joven y reconoce que estaba emocionada antes de una prueba que le llevó “muchos meses” de preparación.

Izaro Garro, durante su participación en el Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería, celebrado en Foz. / Escuela de Hostelería de Gamarra

El evento, celebrado del pasado 19 al 21 de febrero, reunió a los mejores talentos del café llegados de diferentes rincones de España, entre los que se impuso la estudiante vasca, que cursa un grado superior en Servicio y Restauración en la escuela vitoriana. “Este premio va a quedar divino en el currículum”, apunta entre risas Garro, que explica que en hostelería una de las grandes formas de ganar reconocimiento son los concursos.

15 minutos de rutina bastaron para que los expresos, capuchinos y bebidas de diseño que preparó Garro encandilaran a los siete jueces que componían el jurado de la contienda. “Cuatro jueces son sensoriales, quienes degustan la bebida; dos son los técnicos, que analizan todos los movimientos y el trato con delicadeza de las herramientas, y el último es el juez líder”, detalla.

"Antes no era muy cafetera, pero la verdad que ahora sí” Izaro Garro — ganadora del Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería

Aunque pueda parecer que un éxito tan prematuro tiene que llevar consigo una pasión casi desde la infancia por el mundo del café, en este caso no es así. La ganadora del campeonato de baristas se aficionó a este brebaje una vez que comenzó a estudiarlo: “El café era una cosa que mis padres bebían, pero a mí nunca me llamó la atención. Cuando entré en la escuela de Gamarra y empecé a ver los temarios, me sumergí más en el mundillo y busqué por internet recetas que hacía la gente. Vi que era mucho más profundo de lo que pensaba y me empecé a aficionar. Antes no era muy cafetera, pero la verdad que ahora sí”.

Durante este tiempo, Garro ha ido descubriendo los secretos que esconde este oro negro y cómo extraer todo el jugo a una bebida de la que al día se estima que se consumen unos 2.000 millones de tazas en el mundo. Partiendo de su experiencia, Garro explica algunos consejos para preparar el mejor café en nuestra propia casa.

Consejos para preparar café en casa

Según su propia experiencia, cuanto más se adentra uno en el mundo del café, más se enamora de este elixir, por ello, la primera recomendación de la joven barista es “investigar”. “Tenemos por norma que se toma café expreso y listo. Pero es mentira, hay muchas maneras de tomar café y hay que probar un poco, porque también existen cafés de filtro muy buenos”, puntualiza.

Tipos de cafeteras

Imagen de una cafetera del tipo V60. / ShutterStock

Por otro lado, Garro borra de un plumazo la excusa de que para hacer un buen café se necesita una cara y sofisticada serie de herramientas: “No es necesario tener la típica cafetera de bar. Por ejemplo, a mí la cafetera V60 me encanta, porque hace un tipo de café filtrado que queda muy bien, además ocupa poco espacio y para casa me parece perfecta”. Este tipo de máquinas se denominan V60 por su forma de cono y se emplean para preparar la bebida de forma manual.

Aunque Garro pueda tener cierta predilección por este tipo de máquinas, también subraya las virtudes de la cafetera italiana y las versiones que vemos en los bares. No obstante, advierte de la dificultad de extraer el potencial de la cafetera italiana: “Creemos que es fácil usarla, pero generalmente cometemos errores. En alguna ocasión a mí se me ha quemado el café cuando lo he hecho en casa”.

En la actualidad, los métodos y tipos de cafetera son numerosos. En el mercado podemos encontrar desde las de filtro, hasta las de prensa, pasando por las italianas, las expreso o las de cápsulas, entre otras. Todas ellas tienen sus ventajas e inconvenientes, pero para Garro existe una línea roja que no está dispuesta a traspasar: la cafetera de cápsulas. “Mi padre y yo pedimos a mi madre comprar una expreso porque las cafeteras de cápsulas no las soporto, me saben muy mal”, revela la estudiante vasca.

Pese a que su gusto personal no encaje con este tipo de máquinas, Garro reconoce la practicidad de estas y comprende su éxito. “Son rápidas y útiles, pero su café me sabe muy distinto”, señala, aunque matiza que “hay marcas que están intentando hacer cápsulas de buen café”.

La materia prima, una de las claves

Y es que, además de la forma en la que se prepara, la clave también se encuentra, como no podía ser de otra manera, en la materia prima. “Es importante mirar en el empaquetado del café las notas de cata. A mí me pasaba que el café ‘normal’ no me gustaba. Luego me di cuenta de que prefería que tuviera notas más achocolatadas. Al final es mirar e investigar un poco hasta encontrar el que más nos guste, porque hay infinidad de tipos de café, con tuestes distintos, lugares de procedencia diferentes…”, apunta.

“Cualquier barista te dirá que no le pongas azúcar al café" Izaro Garro — ganadora del Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería

El azúcar es otro de los ingredientes que siempre genera controversia: mientras unos defienden que le otorga un sabor dulce muy especial, otros consideran que estropea la esencia de un buen café. “Cualquier barista te dirá que no le pongas azúcar al café. Personalmente, si el café está rico, es de buena marca y tiene un buen tostado no le echo. En cambio, cuando tomo uno más comercial o por la mañana no me apetece un sabor fuerte, entonces, sí”, señala.

Para concluir, algunos aficionados a esta bebida tan popular adoran esa crema que se queda en la superficie y mancha los labios. Este elemento lleno de sabor, textura y aromas aporta esa sensación en boca tan particular, haciendo además que la bebida luzca más atractiva y profesional. Sin embargo, Garro matiza que no hay que confundirla con la crema: “La espuma no es más que aire, no está buena. Tenemos que buscar la crema de leche, que es lo difícil”.

Gracias a los consejos de lujo de la mejor barista de las Escuelas de Hostelería en 2025 tendremos al alcance de nuestra mano disfrutar de un buen café en nuestro hogar. Ahora solo queda ponerlos en práctica y disfrutar de este ritual que es mucho más que una bebida.