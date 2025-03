Desayunar gratis en un hotel es posible: apunta este truco para tu próxima reserva

Ir de viaje no es barato. Sí, muchas veces podemos encontrar ofertas que hacen que nuestra estancia sea de lo más económica, pero generalmente si tenemos preferencia para algunas fechas y queremos decidir el destino al que vamos, esto se vuelve un poco más complicado.

Normalmente, la gente que viaja a bajos costes trata de huir de los hoteles y reservar, en su defecto, un Airbnb, apartamento u hostal. Sin embargo, para las personas que buscan disfrutar de unas buenas vacaciones, merece la pena pagar por una habitación que tenga todas las comodidades.

Pero hay algo que unen a ambos extremos, a los que les gusta viajar barato y a los que no les importa desembolsar una cantidad más grande de dinero, y es el hecho de incluir algún tipo de comida al alojamiento. ¿Será más barato comer fuera? ¿Aprovecharemos el buffet? ¿Es tan importante el desayuno?

Un sinfín de dudas se agolpan en nuestra mente cuando tratamos de decidir entre lo más cómodo para nuestra estancia y también lo más aconsejable. A veces no disfrutamos del buffet libre en su totalidad, pero reservar una habitación sin ningún tipo de servicio se nos queda corto.

Por suerte, hay un truco con el que puedes probar suerte si reservar una habitación. Hará que, prácticamente, tengas el desayuno gratis y, al menos, disfrutes de un dulce bocado a primera hora de la mañana.

¿Cómo desayunar gratis?

A la hora de hacer una reserva hotelera, no elijas el primero que te parezca en las plataformas de reservas. Algunos establecimientos, para atraer clientes, ofrecen desayunos gratuitos junto con una habitación individual o doble.

No tendrás que pagar más dinero a la hora de la reserva ni abonar nada cuando lo consumas en la cafetería, todo estará incluido en el precio de una habitación estándar. Eso sí, es cierto que tendrás que buscar en profundidad. La mayoría de los hoteles y los Airbnb cobran por este tipo de servicios, pero eso no significa que haya algunos económicos que no lo hagan.

Programas de fidelización

Aunque es cierto que no existe ninguna forma que garantice que nos den un desayuno gratis si no es pagándolo, hay cadenas hoteleras que, con sus programas de fidelización y a modo de recompensa para sus clientes, tratan de ofrecer desayunos gratuitos con la suscripción.

Lo mejor es que esto no solo te permite acceder a un desayuno, sino que irás acumulando puntos para recibir descuentos la próxima vez que te hospedes en cualquier establecimiento de la cadena. Por ejemplo, la red de Paradores cuenta con la tarjeta 'Amigos de Paradores', que permite acceder a numerosas ofertas, descuentos y promociones.