La tecnología revoluciona las tareas del hogar: los nuevos contenidos que arden en redes sociales

Tener una casa con estilo, limpia y ordenada mejora la salud mental, ya que el desorden es una fuente de estrés y frustración. Como bien dice el mantra: "habitación ordenada, mente ordenada". De ahí que acada vez haya una mayor conciencia con la limpieza en el hogar y aquí enta en juego la falta de tiempo que se necesita para realizar estas funciones, por eso la tecnología facilita esta labor. Una nueva manera de entender las tareas del hogar, que siempre han sido percibidas como algo rudimentario, que conlleva tiempo y esfuerzo, demasiado incluso para lo efímero que es el resultado. Incluso, ahora hay un cambio de paradigma, ya que en la actualidad se perciben como divertidas y adictivas gracias a la intrusión de la tecnología en ellas.

La digitalización de uno de los inventos españoles más icónicos para el hogar ya es una realidad. La fregona, identificada como un todo compuesto por un cubo de material plástico, con un escurridor del mismo material que se acopla al cubo y un palo con un mocho con el que se friega el suelo, fue inventada en España en 1964 por Manuel Jalón Corominas y quién le iba a decir que ahora existen fregonas eléctricas que hace que las cojamos cariño por eliminar al mismo tiempo la suciedad sólida y líquida y nos despidamos de las fregonas tradicionales.

"No soy muy fan de la fregona convencional, de hecho no tengo. Me parece que no es muy higiénico porque solo limpia, con agua limpia, la primera pasada. Así que tienes que estar constantemente cambiando el agua del cubo y moviéndote de un lado al otro con el cubo", explica la influencer experta en organización profesional Alicia Iglesias (@ordenylimpiezaencasa).

Para ella la fregona eléctrica Dyson WashG 1 "es justo lo contrario, es más higiénica, cómoda y sostenible. A mí me ha encantado y la vas a ver mucho en mis rutinas", confiesa a sus seguidores a quienes facilita rutinas de limpieza diaria. El auge de los perfiles de cleaning ha incrementado debido a la necesidad de buscar trucos que nos ayuden en esta labor que puede llegar a ser muy tediosa, a pesar de que para otros les resulte relajante.

Tecnología pionera de separación para un mantenimiento higiénico

La tecnología de separación de Dyson separa los residuos y el agua sucia en el origen, para conseguir una higienización total y sin contacto. El agua sucia se extrae de los rodillos mediante un manguito duradero, mientras que las barras de cepillo interiores secundarias con cerdas de nylon eliminan la suciedad y los residuos de los rodillos de microfibra, vertiéndolos directamente a una bandeja de residuos extraíble. "Es el mejor equipo con el que podemos contar para nuestras rutinas diarias en casa", confiesa Patricia Fernández, en redes más conocida como @patriwhitehouse, generadora de contenido de orden y limpieza.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las fregonas eléctricas limpian los suelos con eficacia y delicadeza, dejándolos casi secos, pero los rincones y las manchas rebeldes se les resisten, a pesar de ello, ahorran esfuerzo, porque parecen "flotar" sobre el suelo, "pero el precio de esa comodidad puede resultar alto", indican.

Cómo funcionan

Las fregonas eléctricas limpian los suelos mediante la combinación de:

Cilindros y cepillos que ejercen una acción mecánica sobre el suelo desprendiendo la suciedad.

que ejercen una acción mecánica sobre el suelo desprendiendo la suciedad. Agua que sirve para disolver las manchas. Algunos modelos expulsan también vapor .

que sirve para disolver las manchas. Algunos modelos . Un mecanismo de succión que retira los restos de agua y suciedad y los conduce hasta un depósito. En algunos modelos, es la fuerza centrífuga de los rodillos la que conduce el agua hasta el depósito.

Normalmente, suelen tener un filtro antes del depósito que atrapa las partículas más voluminosas. La mayoría de estos aparatos también permiten usar detergentes siempre que no produzcan espuma que podría obstruir los filtros o algunos sensores. Cada marca suele contar con su gama de detergentes. El amoníaco y la lejía no se deben usar a no ser que te lo indique expresamente el fabricante porque podrían dañar el aparato.