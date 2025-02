Ni moda ni estilo: la verdadera función del pequeño bolsillo delantero de los pantalones vaqueros

Los vaqueros son sin atisbo de duda una de las prendas más populares de la historia. Tradicionalmente azules, a pesar de haber infinitos colores, sirven para cualquier momento. Es una prenda que según cómo se combine encaja en todos los escenarios y ocasiones posibles. Esta prenda de vestir nació en el siglo XIX, cuando los trabajadores necesitaban un pantalón para su uniforme de trabajo debido a su versatilidad y comodidad.

Después, fue ganando popularidad hasta que se convirtió en una prenda que se utilizaba para el día a día y se fue adaptando a las modas contemporáneas hasta llegar a existir muchos cortes de vaqueros como Skinny, slim, bootcut, flare, mom, boyfriend…

Y aunque los diseños han variado mucho desde el pantalón original, hay un pequeño detalle que se ha mantenido, incluso con el paso de los años. Hablamos del "watch pocket" ("bolsillo de reloj"), ese bolsillo pequeño de la parte delantera, particularmente en el lado derecho que hace que nos preguntemos por su utilidad. El bolsillo pequeño permitía que estos preciados relojes no se rompiesen con el paso del tiempo y no chocasen con otros objetos en los bolsillos. En un comunicado, la propia marca Levi Strauss contaba que "en la década de 1800 los cowboys solían llevar sus relojes de bolsillo colgados de una cadena del chaleco". Por ello, la marca decidió introducir "un pequeño bolsillo en los 'jeans' para que pudieran guardar el reloj y no se les rompiera".

No obstante, el reloj de bolsillo fue cayendo en desuso debido a la popularización de los de pulsera, de modo que las personas dejaron de guardarlos en su bolsillo. Sin embargo, el mechero Zippo, el cual había que mantener de forma vertical para que no se derramase la gasolina, se puso de moda, y encontró en el bolsillo pequeño de los vaqueros el mejor lugar para ser guardado.

