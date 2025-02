Cuándo encender la calefacción: los españoles y los italianos, los más frioleros

España e Italia son los países menos dispuestos a pasar frío, es decir, fueron los más rápidos en encender la calefacción, ya que no esperaron a que descendieran las temperaturas en el exterior cuando la media en España era de 15,1ºC, ligeramente inferior que en Italia, donde alcanzaba los 15,7ºC. Sin embargo, y debido a su situación geográfica, también fueron los países que más tarde encendieron las calefacción el pasado año, siendo de media el 15 y el 5 de octubre, respectivamente, las fechas elegidas. "Esta tendencia está influenciada por el clima de ambos países, ya que, al no formar parte de las regiones más frías de Europa, la población no está acostumbrada a temperaturas muy bajas y tiende a encender la calefacción con mayor antelación", afirma Christian Deilmann, CPO y Cofundador de tado°, la empresa de tecnología alemana con sede en Múnich y fabricante de termostatos domésticos y controles de aire acondicionado.

Igualmente, si se analiza la temperatura media de la calefacción en los hogares europeos, de acuerdo con este análisis, los daneses también son los que registran una temperatura más alta (19,8ºC), seguidos de los alemanes y los franceses (18,9ºC) y, en cuarta posición, los españoles (18,6ºC).

"Otros países como Dinamarca, el que más esperó, aguardaron a que las temperaturas cayeran hasta los 11,7ºC para hacer uso de ella. Si bien, esto ocurrió en torno al 13 de septiembre, la fecha en que, de media, los daneses decidieron encender la calefacción. No obstante, este año los británicos fueron los que más se adelantaron y el 11 de septiembre, de media, comenzaron a calentar sus hogares", añade.

Los españoles reducen apenas 0,6ºC la temperatura media de sus calefacciones en los últimos 5 años, priorizando así el confort térmico en invierno a pesar del incremento del precio de la luz y el gas. De este modo, las viviendas calefactadas en España registran en la actualidad una temperatura media de 18,6ºC, manteniéndose en línea con la media europea (18,3ºC). Además, en 2024, las calefacciones en los hogares españoles se encendieron, de media, el 15 de octubre y la temperatura exterior media en el momento que consideraron encenderla era de 15,1ºC.

La calefacción según las regiones españolas

A nivel regional, la temperatura media de la calefacción de los hogares refleja las particularidades climáticas y hábitos de cada zona de España. Así, Canarias, una región acostumbrada a temperaturas cálidas, se posiciona como la región donde los hogares encienden la calefacción con mayor antelación, en torno al 14 de septiembre, y destaca por registrar la temperatura interior media más alta (20ºC).

El resto de comunidades del sur de España (Andalucía, Ceuta y Melilla), donde el frío suele tardar más en llegar, encendieron la calefacción casi mes y medio después que Canarias, el 27 de octubre, siendo la región que más tardó en hacerlo y la que registró una temperatura de calefacción más moderada (18,2ºC).

En general, en España peninsular la temperatura media de la calefacción se situó en torno a los 18,5ºC y la temperatura media exterior en el momento en que los hogares españoles decidieron encenderla oscilaba entre los 14,3ºC y las 15,1ºC, a excepción de la comunidades del Este (Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) que optaron por hacer uso de ella cuando la temperatura exterior aún se situaba en los 17,5ºC de media.