'Barbijaputa' declara ante el juez por un presunto delito de odio: "Nadie entiende que se me acuse de ser hitleriana"

La columnista, escritora y activista MarÍa Pozo Baena, más conocida como Barbijaputa en la red social X, ha declarado este martes ante la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito de odio relacionado con varios tuits sobre Hitler y el Holocausto publicados entre los años 2011 y 2017,

La Fiscalía la acusa de un delito de odio contra la comunidad judía, y solicita para ella nueve meses de cárcel, una multa de nueve euros al día durante once meses y una inhabilitación especial del derecho de utilización de las redes sociales en Internet. Entre los mensajes recogidos por el Ministerio Público aparecen algunos como el siguiente: "Hitler era un cabrón por cargarse a los judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Ahora mira lo que pasa".

"La ultraderecha sacó tuits de contexto, haciéndolos pasar como si fuera nazi"

En su declaración, Barbijaputa ha señalado que sus publicaciones fueron sacadas de contexto por la ultraderecha, haciéndola pasar por nazi. Según María P.B., tras la victoria de Manuela Carmena en las elecciones de 2015, la ultraderecha se organizó para atacar a personajes progresistas con influencia en las redes sociales.

Sostiene, por otro lado, que la propia acusación ha manipulado algunos tuits para hacer ver algo que no es. "Ha sido un juego muy sucio para hacer creer que yo he dicho cosas que no he dicho. Nadie entiende que se me acuse de ser hitleriana", ha declarado ante el juez.

Publicaciones enmarcadas en el debate por la libertad de expresión

Asimismo, la acusada se ha defendido argumentando que muchas de estas polémicas publicaciones se dieron en el marco de un intenso debate público por la libertad de expresión. "Creo en la libertad de expresión. Son chistes dentro de un contexto político muy concreto" en el que, según ha señalado la columnista -- que también se ha autodefinido como "antifascista"-- se debatía sobre los límites del humor.

El origen del procedimiento se remonta a una querella anónima presentada en el año 2011.

Barbijaputa, de azafata a divulgadora del feminismo radical

María P.B. comenzó su actividad bajo el pseudónimo 'Barbijaputa' con un blog creado en 2009, que compaginaba con su trabajo como auxiliar de vuelo. El gusto por expresar sus ideas y escuchar otras en las redes sociales surgió tras ser destinada a un lugar en el que no conocía a nadie, por lo que se sentía "sola" y "lejos" de su gente. Fue entonces cuando ese blog que se convirtió en su particular "válvula de escape".

Tiempo después, y al darse cuenta de que muchas de sus reivindicaciones personales en realidad eran cuestiones de género, su marca evolucionó en una cuenta de temática feminista en un contexto en el que comenzaba la creación de contenido de estos temas en las redes sociales