Quién es María Pozo Baena, la 'influencer' detrás de @barbijaputa que va a juicio por sus tuits contra los judíos

María Pozo Baena, tuitera popularmente conocida como Barbijaputa, será juzgada este martes en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de delitos de odio contra la comunidad judía e israelí, así como por trivializar el Holocausto. El fiscal solicita un año y nueve meses de cárcel por un delito de provocación al odio y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de utilización de las redes sociales en Internet. Le reclama también 11 meses de multa con una cuota diaria de 9 euros.

'Barbijaputa', de azafata a divulgadora del feminismo radical

Tal y como narra ella misma en radiojaputa.com, comenzó su actividad bajo ese pseudónimo con un blog creado en 2009, compaginándola con su trabajo como auxiliar de vuelo. Y la necesidad de expresar sus ideas y escuchar otras en las redes sociales surgió tras ser destinada a un lugar en el que no conocía a nadie, por lo que se sentía "sola" y "lejos" de su gente. Y en ese blog que se convirtió en su particular "válvula de escape", aprovechó para hablar, por ejemplo, de las "normas rígidas de imagen en las compañías aéreas en las que había trabajado y trabajaba".

Tiempo después y al darse cuenta de que muchas de sus reivindicaciones personales en realidad eran cuestiones de género, su marca evolucionó en una cuenta de temática feminista en un contexto en el que comenzaba la creación de contenido de estos temas en las redes sociales: "Gracias a la toma de conciencia feminista, el machismo que antes me pasaba desapercibido fue, poco a poco, tomando color ante mis ojos. Lo veía, sabía reconocerlo, identificarlo como injusto. [...] Ya no recaía sobre mí la culpa de no saber encajar los golpes que iba recibiendo, porque no eran golpes de la vida, eran golpes por ser mujer, relata en su página web.

Ataques a los judíos o a Irene Montero

Siguiendo esa línea, en la actualidad, Barbijaputa es una influencer, escritora y activista española cuyas publicaciones en las redes sociales no esquivan la polémica y que se caracteriza por su discurso directo que en muchas ocasiones ha sido mal recibido por los usuarios de las redes. Escribe en medios de comunicación y tiene su propio pódcast, Radiojaputa, que empezó en 2018 como un "podcast semanal de unos 20-25 minutos sobre feminismo radical".

Un año después, pasó a autofinanciar el proyecto, lanzando un "matrocinio" en el que quien lo desee puede patrocinar su contenido con donaciones para tratar temas como "lenguaje inclusivo, cambio climático, racismo y nutrición". Además, presume de haber creado una red formada por cientos de grupos temáticos de WhatsApp donde sus oyentes interactúan y comentan "la realidad desde un prisma feminista radical, tanto online como en la vida real".

Además de porque muchos usuarios hayan considerado que su discurso estigmatiza a los hombres, la influencer ha encontrado también detractores dentro del propio feminismo por sus posturas terfas o radfem, asociadas al feminismo clásico y calificadas en ocasiones como tránsfobas, homófoboas o lgtbifóbicas, aunque se define como "interseccional" por atender a las opresiones racistas. También por su postura respecto a las personas trans, ha proferido todo tipo de ataques contra la exministra Irene Montero:

Más allá de comentarios, varias veces el cúmulo de denuncias sus redes sociales han sido censuradas o incluso borradas. "Pueden seguir cerrándonos redes sociales a cada una de nosotras, feministas radicales, pueden seguir ocultando nuestros mensajes y haciéndonos shadow-banning en foros, redes y lugares de encuentro pero no pueden callarnos, silenciarnos o tumbarnos un pódcast del que nosotras somos dueñas", dice al respecto en su página web.

Sin embargo, la acusación de este martes se refiere a sus mensajes sobre la población judía. La acusación se dirige contra la creadora de contenido que, desde su perfil en X (anteriormente conocida como Twitter) efectuó desde principios de 2011 una serie de publicaciones con "las que mostraba su rechazo e intolerancia hacia las personas que profesan la fe judía, llegando a realzar la figura de Hitler, junto al régimen político y social por él instaurado".

Uno de ellos se publicó a las 9:42 horas del 15 de noviembre de 2011 con al menos 23 retuits y 7 me gusta: "Hitler la cagó cargándose a los judíos, eso no sirve para nada. Ahora estaríamos mejor si hubieran perseguido, por ejemplo, a los felices", escribió en un tuit.

Según el fiscal, estos comentarios han generado "un gran impacto negativo y desasosiego entre los miembros del colectivo judío, constituyendo un atentado a la dignidad de las personas destinatarias del mismo, por su naturaleza degradante y despreciativa, llegando a producir una una trivialización del genocidio judío".