'Mi única familia', la última película de Mike Leigh con tintes de desesperanza protagonizados por Marianne Jean-Baptiste

Mike Leigh vuelve a ser el centro de atención con su última peícula, 'Mi única familia', tras su paso por diversos festivales internacionales, incluyendo los de Toronto, San Sebastián, Nueva York y Londres, donde ha cosechado excelentes críticas, la cinta del director de cine británico, la número veintitrés en su carrera, ha logrado ya el National Board of Review a Mejor Guion Original -donde además fue incluida en su Top Ten Independent Film- y cuenta con una nominación a los Film Independent Spirit Awards a Mejor Película Internacional, Mejor Película Británica/Irlandesa del London Film Critics’ Circule, además de la reciente nominación en los Premios BAFTA a Mejor Película Británica.

La cinta, que está triunfando en la temporada de premios internacionales, ya ha recibido más de 12 galardones, para la película y para su protagonista Marianne Jean-Baptiste, que con este palmarés se perfila como una de las favoritas de cara a estar entre las cinco aspirantes a mejor actriz en los Premios Oscar.

El británico es un experto a la hora de situar personajes extremos en el ámbito del cine social y realista, y nunca ha tenido reparos a la de retratar a personas con conductas irritantes y desapacibles constantemente.

Cartel de 'Mi única familia', el último filme de Mike Leigh. / Cedida

Para su regreso al cine después de seis años, Mike Leigh retorna al presente en el Londres actual y a la familia como centro de una historia no exenta de dolor, pero por la que transitan momentos de comedia y de afecto, que sirven al director para explorar temas como las relaciones familiares, el duelo y la salud mental. La película gira en torno a Pansy, encarnada por una descomunal Marianne Jean-Baptiste, una mujer para la que la vida es una lucha constante, que se relaciona con el mundo a través del enfado y la confrontación: discute con su familia, con su dentista, con su médico, con la cajera del supermercado... Su marido Curtley hace tiempo que no sabe cómo tratarla; Moses, su hijo, vive inmerso en su mundo ajeno a todo lo que le rodea, incluidas las broncas de su madre para que buscara un trabajo y no estuviera todo el día en casa, y sólo su hermana Chantelle parece comprenderla.

La crueldad de Pansy resulta inicialmente cómica pero también hay algo inquietante en ella, en cuanto que evidencia tanto patologías psicológicas como agonía física. Mientras la contempla, Leigh nos empuja a preguntarnos si somos capaces de sentir empatía por una persona que es rotundamente desagradable, y cuya agresividad no es sino la consecuencia inevitable de mucho dolor.

También regresa al universo de Leigh la intérprete Michele Austin, que da vida a Chantelle, tras una aparición secundaria en ‘Secretos y mentiras’. ‘Mi única familia (Hard Truths)’ completa su reparto con las actuaciones de David Webber, Tuwaine Barret, Elliot Edusah, Tiwa Lade, Jonathan Livingstone, Bryony Miller, Llewella Gideon y Hiral Varsani.

Este filme coproducida por The Mediapro Studio y Thin Man Films en asociación con Film4 y Creativity Media, se estrena en España, distribuida por Bteam Pictures, el próximo 28 de febrero.