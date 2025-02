Broncano vs. Motos, en directo: sigue los últimos datos de audiencias de los rivales de la televisión

Antonio Resines cuenta en 'El Hormiguero' el terrible accidente que tuvo en Cantabria: "Me rompí varias costillas"

Antonio Resines, el carismático actor de fama reconocida en España por películas como La Caja 507 o La buena estrella, llegaba al plató de El Hormiguero con el objetivo de presentar su última película, Mikaela. "Es un peliculón y encima salgo yo", Resines nunca llega a perder ese instintivo sentido del humor, y aunque la pregunta de Pablo Motos era directa y suscitante, "¿Estás más de moda ahora que en los 80?", la realidad es que el ganador del premio Goya sabe también distribuir imponentes reflexiones en sus respuestas, y hacerlo de forma sincera: "Que en los 80 no, porque trabajaba mucho y hacía muchas pelis, pero sí más de moda que en los 2000. He tenido muy pocas épocas en las que no me han llamado, y si no me llaman llamo yo.