Broncano vs. Motos, en directo: 'La Revuelta' se recupera tras varias jornadas en declive y rompe la buena racha de 'El Hormiguero'

Lola Lolita filtra su fichaje por 'El Hormiguero' y anuncia los detalles de su sección: "Se estrenará hoy"

Fue el 12 de diciembre de 2023, en una charla con Pablo Motos en la que la propia creadora de contenido quiso explicar sus sensaciones posteriores: "Metí la pata en muchísimas cosas, pero no tengo experiencia en tele y yo sentía muchísima presión, no me daba tiempo a pensar". Desde aquel día de nervios, alcanzamos enero de 2025. Lola Lolita, que está atravesando un momento personal complejo, tras haber 'roto' con Ibelky, el que había sido su pareja durante tres años, subía un vídeo a TikTok con una descripción atractiva: 'Yo no me lo puedo creer pero tú tampoco'.