Anabel Pantoja anuncia el alta hospitalaria de su hija Alma: "Ahora nos toca volver a vivir"

Un soplo de aire fresco llega al fin a la vida de Anabel Pantoja. A través de sus redes sociales, la influencer y sobrina de Isabel Pantoja ha anunciado que su hija Alma, de dos meses de edad, acaba de recibir el alta hospitalaria. Por ello, la niña ya se encuentra en casa junto a su sus padres, Anabel Pantoja y David Rodríguez; tras más de dos semanas de ingreso en la Unidad Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Anabel Pantoja anuncia el alta de su hija Alma: texto completo

"No es la mejor foto, pero sí lo que visualicé estos 18 días en mi cabeza para sostenerme cada día. Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón AGRADECER todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días. La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener SALUD Y VIVIR. Si me permitís un consejo, vivid, disfrutad de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros te quiero!", reza el texto.

A continuación, la sevillana pone en valor la actitud de la prensa al tratar el caso de su hija. "Agradecer a los medios de Comunicación, programas, compañeros, amigos y no amigos por tratar el tema con tantísimo respeto absoluto por nuestra bebé. Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los 3. GRACIAS INFINITAS A NUESTRA FAMILIA y AMIGOS que no nos dejaron ni un solo día de apoyar (no tendremos VIDA para pagaros todo lo que hicieron) CANARIAS-SEVILLA-MADRID-CÓRDOBA PARA SIEMPRE", concluye.

Al igual que la primera vez que Anabel Pantoja publicó un comunicado sobre el estado de salud de su hija, este segundo tampoco da detalles sobre el diagnóstico de Alma, pero la esperada noticia no ha tardado en tener una cálida acogida en las redes sociales y muchos amigos de los padres de la niña han aprovechado para dejar comentarios en la publicación, como Omar Suárez, Yurena, Beatriz Luengo, Carlota Corredera o Guillermo Valle, prometido de Susana Molina, una de las desplazadas a Gran Canaria durante los primeros días de ingreso de la bebé.