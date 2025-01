Dani Martin presenta 'Carpe Diem' y avanza que sacará un nuevo disco "más pronto que tarde"

"'Carpe Diem', es una de las canciones más bonitas que he escrito en mi vida", confesaba Dani Martin en la presentación de su último videoclip este viernes en las oficinas de Sony Music, situadas en el corazón de la ciudad, en plena Castellana. El cantante continúa dándole forma a su nuevo álbum El último día de nuestras vidas, ahora en formato cine gracias a la participación de los actores Milena Smit y Hovik Keuchkerian para escenificar en cuatro minutos el gran sentimiento de "culpa". Y es que el artista hace 3 años compuso esta canción "tan dolorosa y culpable que ha hecho que tuviera una estabilidad emocional reciente", añadía al expresar de dónde le venía la inspiración. Una creatividad originada por no haber conocido "al amor de su vida en su juventud temprana" y así, haber podido "escribir tantas canciones".

Dani Martin presenta su último videoclip 'Carpe Diem'. / A.S.M.N.

A lo largo del videoclip, el vocalista del grupo de música 'El Canto del Loco', ya expirado, refleja la culpa de haberse equivocado con quien fuera su pareja, a la que interpreta Smit. Para representar, al ritmo de su canción 'Carpe Diem', este sentimiento de rabia en imágenes, cuenta con la ayuda de Keuchkerian, quien le presiona para sincerarse en una sala de interrogatorios.

Una culpa motivada por un amor caduco y al que ya "se han perdonado", explicaba a los fans presentes con los que no solo se ha desnudado hablando de sus sentimientos, sino también, ha adelantado en primicia que esta canción no es la única grabada durante el confinamiento, también tiene un disco ya terminado, pero que carece de ganas por sacarlo. "Es un disco que hice en el confinamiento y que no nos lo merecemos". No obstante, el artista próximamente nos sorprenderá con nueva música bajo el paraguas de Sony Music con quien presume de haber trabajado ya un cuarto de siglo. "Estoy haciendo otro disco ahora mismo, porque me encanta bajar al estudio y me encanta lo que me está saliendo ahora mismo. Seguramente tengamos un disco más pronto que tarde".