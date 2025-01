Broncano vs. Motos, en directo: 'El Hormiguero' cierra la semana con broche de oro con la visita de Alejandro Sanz

Josep Pedrerol en 'El Hormiguero' sobre el mejor entrenador del mundo: "Guardiola y Mourinho son en el fondo muy parecidos"

Sobre el disfrute de su tiempo libre, Pedrerol no sorprendió a nadie: "Veo fútbol, claro". Pero no fue la única reflexión al respecto sobre el que considera un deporte "imbatible": "El fútbol es de los aficionados que lo mantienen y lo viven. Muchos de los detractores del 'El Chiringuito de Jugones' también aluden a sensacionalismo y poca seriedad en un programa de actualidad deportiva que muchos ven como un reality. Motos preguntó acerca de esa posible realidad a su invitado: "No hay guion ninguno. Todos tenemos buena relación, pero todo lo que pasa es de verdad."