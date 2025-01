Broncano vs. Motos: Pablo López da la última hora sobre el estado de salud de Raphael en 'El Hormiguero'

Pablo López da la última hora sobre el estado de salud de Raphael en 'El Hormiguero'

Amigo de Raphael desde hace años, y una de las personas más cercanas al icónico artista tras trabajar codo con codo con él para componer su último disco, 'Victoria', el presentador no ha dudado en preguntar al malagueño por el estado del de Linares, que fue diagnosticado de un linfoma cerebral con dos nódulos hace casi un mes, y que está afrontando su tratamiento contra la enfermedad lejos de los focos. "Él es una historia de persona. Es historia de fuerza, de actitud. Es increíble la capacidad que tiene este hombre para... Es inspirador. Yo cuando estuve un año y medio con él para escribir su disco, me quedé impresionado" ha expresado emocionado. Y, a pesar de su discreción, sí ha revelado que a pesar del complicado trance de salud que está atravesando, ve a Raphael "ilusionado y con una fuerza tremenda". "El presente con el que habla... No he visto a nadie conjugar cualquier verbo en presente como lo hace el señor Martos. Le veo ilusionado y en el presente" ha confesado, confirmando que el cantante de 'Escándalo' está completamente volcado en su recuperación para regresar a los escenarios y reencontrarse con su público cuanto antes.