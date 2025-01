Paula Mattheus, de la intimidad a la euforia: la cantante cierra dos noches en Madrid 'Bailando bajo la tormenta' entre acordes que se vuelven refugio

La noche del 17 de enero, el Teatro Circo Price de Madrid se convirtió en el epicentro de una tormenta distinta, una que no asustaba, sino que acogía. Allí, Paula Mattheus, con su voz cálida y letras que son puentes hacia el corazón, desplegó un espectáculo que fue mucho más que un concierto: fue un refugio. En el marco del Inverfest, la cantante presentó su nuevo álbum, 'Bailando bajo la tormenta', y lo hizo como quien comparte un secreto a voces, con la confianza de que cada persona en la sala lo convertiría en su propio himno.

Recuerdos y promesas

La velada fue un viaje entre luces y sombras, un hilo que unió el pasado y el presente de la artista. Temas como “Valientes de sofá” y “Donde me lleven mis alas” invocaron la nostalgia de quienes han crecido con ella, mientras las canciones más recientes, cómo “Generación sin promesas”, “Ya no me joden la fiesta” y “La hipoteca", pusieron sobre la mesa un presente vibrante, cargado de energía y convicción.

Lucía M. Algobia

Cada tema era un pequeño universo, y Paula se movía entre ellos con la naturalidad de quien no canta, sino que cuenta historias. Su voz, al mismo tiempo dulce, fuerte y firme, envolvía al público como una caricia. Y entre canción y canción, regalaba anécdotas, confesiones y reflexiones que hacían de la noche algo único.

Invitados y complicidad

En el corazón del espectáculo, dos momentos brillaron con especial intensidad. La aparición de Nena Daconte para cantar juntas “Te lo dije de verdad” fue un instante mágico. Sus voces se entrelazaron, llenando el teatro de una emoción y una nostalgia palpable . Poco después, Gabriel de la Rosa se unió al espectáculo para interpretar “El juicio”, una colaboración que desbordó fuerza y sensibilidad.

Paula Mattheus con Nena Daconte / Lucía M. Algobia

Pero quizás el momento más especial llegó con una canción inédita que Paula compartió en primicia, una pieza que, en sus palabras, refleja “un momento muy bueno con la vida y con el amor”. En sus versos se intuía un alma en paz, feliz, que desbordaba honestidad:

"Te quiero con el corazón feliz y acompasado,

te quiero, como no pensé que yo podría pronunciarlo"

Un final con promesa

El climax llegó con temas como "Vale la pena", momento en el que Paula bajo del escenario para cantar rodeada de quienes disfrutaban de su presencia. Cómo broche final “Me presento”, una declaración de intenciones convertida en canción. La energía sobre el escenario se desbordó como un río en crecida, arrastrando consigo a un público que se levantó de sus asientos para corear, bailar y sentir hasta la última nota. El teatro, literalmente, temblaba; pero no era el edificio, sino las almas de quienes estaban allí, resonando al unísono con la música.

En esta noche de emociones desbordadas, Paula Mattheus no solo presentó un álbum, sino una forma de entender la música: como un refugio, un baile bajo la tormenta, un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza pueden coexistir. Si algo dejó claro es que su trayectoria no tiene techo y que sus canciones no solo se escuchan: se viven.

Madrid, al despedirla, sabía que no se trataba de un adiós, sino de un hasta luego y nosotros no queremos dejar de bailar y sentir con ella.