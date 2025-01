Este es el pueblo a media hora de Madrid que inspiró a Álex de la Iglesia para rodar '1992', el thriller de éxito de Netflix

A tan solo 30 minutos de Madrid, el pintoresco y tranquilo pueblo de Villanueva de la Cañada ha alcanzado la fama internacional gracias a su protagonismo en la nueva serie de Netflix 1992, dirigida por Álex de la Iglesia. La miniserie de seis episodios, que se estrenó en noviembre de 2024, está dejando huella tanto por su trama apasionante como por los impresionantes escenarios que capturan la esencia de la España de principios de los 90. Y, entre esos escenarios, destaca el propio Villanueva de la Cañada, que se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de la historia.

Un pueblo con historia y misterio

El encanto de Villanueva de la Cañada es inconfundible. Este tranquilo municipio en la Comunidad de Madrid es conocido por su belleza natural, su arquitectura típica de pueblo y su cercanía a la capital, lo que lo convierte en un destino ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio urbano. Sin embargo, lo que muchos no saben es que también tiene un aire misterioso, perfecto para la atmósfera que Álex de la Iglesia necesitaba para su serie.

Aunque la localidad es famosa por su paz y su cercanía con Madrid, 1992 ha mostrado un lado más oscuro de este encantador pueblo. Las calles empedradas, las casas de fachada blanca y el entorno rural se transforman en el telón de fondo perfecto para un thriller lleno de giros, revelaciones y secretos escondidos en cada rincón. Los paisajes de Villanueva de la Cañada no solo sirven como escenario, sino que prácticamente se convierten en un personaje más dentro de la narrativa de la serie.

¿Por qué se eligió este pueblo?

A pesar de su proximidad a Madrid, Villanueva de la Cañada ha mantenido un encanto rústico y una atmósfera única que lo hace especial. Además de su belleza natural y su tranquilidad, el pueblo es conocido por albergar una de las universidades más prestigiosas de la zona, la Universidad Alfonso X el Sabio, lo que le da un aire más cosmopolita sin perder su esencia rural.

Es precisamente este contraste entre lo urbano y lo rural lo que le ha dado un atractivo especial para cineastas y creadores de series. La cercanía con la capital, su entorno pintoresco y su capacidad para "disfrazarse" de otros lugares han convertido a Villanueva de la Cañada en un lugar perfecto para rodajes de series y películas, siendo 1992 su último éxito.

Con el estreno de 1992 en Netflix, el pequeño pueblo se ha convertido en el centro de atención para los fanáticos de la serie, quienes llegan buscando los escenarios donde se desarrollan los misteriosos asesinatos de la trama. Aunque el pueblo ha mantenido su aire tranquilo y pintoresco, ahora también es un destino turístico en auge, especialmente para los que quieren revivir las escenas de la serie.

Los residentes de Villanueva de la Cañada han acogido la fama inesperada con una mezcla de orgullo y humor. Algunos bromean diciendo que, ahora, además de los paseos por el campo, los turistas pueden "seguir los pasos de los detectives" en busca de las locaciones más icónicas de 1992.

Un thriller al estilo de Álex de la Iglesia

'1992' no es una serie cualquiera: es un thriller que fusiona la tensión emocional con la acción, y que se mueve entre la tragedia personal y los misterios de una época crucial para España. La trama sigue a una viuda que, tras perder a su marido en una explosión, se ve inmersa en una investigación sobre una serie de asesinatos relacionados con la 'Expo de 1992 de Sevilla'. En paralelo, una policía atormentada y obsesionada con el caso se adentra en una trama de secretos, traiciones y conspiraciones.

Si te has quedado enganchado a '1992' y quieres descubrir el pueblo que ha servido de escenario para este intrigante thriller, Villanueva de la Cañada es el lugar perfecto para una escapada de fin de semana. Además de recorrer las calles que han cobrado vida en la serie, podrás disfrutar de su gastronomía local, sus vistas rurales y su ambiente relajado, tan característico de los pequeños pueblos cerca de Madrid.

Famosa por su paz y tranquilidad, sigue siendo un rincón perfecto para aquellos que busquen desconectar y, por qué no, resolver sus propios "misterios" mientras pasean por sus calles. Si aún no has visto la serie, no esperes más para adentrarte en sus oscuros secretos... ¡y tal vez planear tu próxima visita a Villanueva de la Cañada!