Aitana, Yatra y Alcaraz: la versión de 'Challengers', entre música, raquetas y corazones rotos

Si pensabas que Aitana solo estaba liada con Yatra o Bernardeau, prepárate porque su vida amorosa es más enrevesada que un guion de Luca Guadagnino. La cantante no solo se ha visto envuelta en un triángulo con su ex Yatra y su posible reconciliación con Miguel Bernardeau, ¡sino que ahora resulta que estuvo más cerca de Carlos Alcaraz de lo que imaginábamos! ¡Un verdadero 'Challenger' de relaciones!

Romance 'not found'

La relación de Aitana y Yatra estuvo llena de fotos, canciones y millones de seguidores, pero según los rumores, esa historia de amor no era más que una jugada de marketing entre discográficas. Los colaboradores de 'Ni que fuéramos' revelaron que Aitana y Yatra nunca fueron más que un par de "amigos de contrato". ¡Bum! Así que todo ese amor "real" era en realidad más una campaña para mantener a los fans enganchados.

Un "smash" en secreto

Y aquí es donde el plot se complica. Mientras Aitana estaba oficialmente con Yatra, la cosa con Alcaraz estaba mucho más “suelta” de lo que pensábamos. ¡La noticia bomba es que Aitana y Alcaraz, el tenista, podrían haber tenido algo! La jugada, de la que informaba Kiko Matamoros, apuntaba a una relación más real que con Yatra, pero nadie quería que se supiera. El equipo de Alcaraz hasta le pidió que no se distrajera de su carrera por “tacatá” con Aitana. O sea, ¡que estaban protegiendo su concentración como si fuera un torneo importante!

De la pista al campo

Pero aquí no acaba la cosa. Además de la historia con Alcaraz, a la catalana también se la ha relacionado con Jude Bellingham, el futbolista del Real Madrid. Aunque no han tenido nada físico (o al menos no confirmado), las redes no han pasado desapercibidos de sus interacciones. ¿Será otra historia de "buenas intenciones"? Por ahora, parece que Aitana no pierde el tiempo y siempre está lista para una nueva jugada.

Miguel Bernardeau: ¿La "reconciliación" final?

Y por si todo esto fuera poco, los rumores sobre Aitana y Miguel Bernardeau vuelven a la carga. Después de semanas de especulaciones, parece que la ex pareja podría haber retomado su relación. La última información dice que pasaron juntos la Nochevieja en Ibiza. Aunque ellos no lo confirmen, las señales están claras: entradas y salidas a sus casas, miradas cómplices… Esto huele a un “set” final de reconciliación.

Aunque hasta el momento no hay confirmación por ninguna de las partes implicadas, lo que está claro es que la cantante está en el punto de mira, últimamente más por sus relaciones, que por su música. Eso sí, otra de las posibilidades que caben es que todo sea parte de una estrategia de Marketing que va más allá de triángulos, reconciliaciones y nuevas sensaciones.

¿Quién será el próximo "participante" en entrar en el juego de Aitana? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, nos queda el salseo.