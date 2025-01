Adiós a TikTok: esta es la nueva aplicación china de moda que ha disparado las descargas en EEUU

Miles de estadounidenses esperan atentos el veredicto del Tribunal Supremo que podría prohibir el uso de la red social TikTok en todo el territorio nacional. Todo apunta a que los magistrados darán luz verde al veto, lo que supondría que 170 millones de usuarios dejen de poder actualizar la aplicación en Estados Unidos. Si sale adelante, a partir del próximo día 19 de enero los estadounidenses tampoco podrán descargarla en ninguna tienda de apps.

En medio de toda esta polémica, muchos internautas ya se han puesto manos a la obra en busca de otro espacio donde seguir compartiendo vídeos verticales en un formato parecido al que usa TikTok. Muchos de ellos parecen haber encontrado ya en una plataforma china el lugar idóneo para publicar contenido de esta índole.

Xiaohongshu: la 'nueva TikTok' que arrasa en EEUU

Los usuarios ya están tomando medidas preventivas ante el posible fallo. Miles ya han migrado a Xiaohongshu, red social china que se ha convertido en los últimos días en la más descargada en la App Store de EEUU. Se trata de una plataforma de contenidos de viajes y de estilo de vida que en China cuenta con más de 300 millones de usuarios. Está considerada como "la versión china de Instagram". Los motivos de la mudanza son variados. Otros se cambian a la plataforma china a modo de protesta por la decisión del Supremo.

No obstante, Xiaohongshu no está ideada, al menos de momento, para usuarios de Occidente. Ni tiene nombre alternativo para hablantes de lengua inglesa ni sus normas están traducidas a otros idiomas que no sea el chino. Aun así, parece estar siendo la elegida por los ciudadanos estadounidenses para sustituir a TikTok en caso de un más que probable veto.

Clips verticales al más puro estilo TikTok

Una de las herramientas de la app que más está llamando la atención son los chats en directo. Cualquiera puede intervenir en ellos, lo que está facilitando que miles de chinos y estadounidenses compartan opiniones e información sobre sus respectivas culturas. Algunos de estos espacios son seguidos por más de 30.000 usuarios al día.

La res social, al igual que TikTok, también permite publicar los famosos vídeos verticales, que han triunfado en el mundo entero. Sin embargo, la mayor parte de su contenido se asemeja más al estilo de Instagram. Es decir, muchas publicaciones se componen de una fotografía acompañada por un pequeño texto.