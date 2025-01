Omar Sánchez y Yulen Pereira, exnovios de Anabel Pantoja, le mandan mensajes de ánimo por el ingreso de su hija

En medio de este delicado y sensible periodo que está atravesando Anabel Pantoja en sus primeras semanas como madre, la sobrina de la famosa cantante Isabel Pantoja está recibiendo un sinfín de muestras de cariño y apoyo de parte de todas las personas que la aprecian y que, de alguna manera, han sido parte de su vida. En esta ocasión, han sido dos de sus exparejas, Omar Sánchez y Yulen Pereira, quienes han aprovechado la plataforma del programa 'TardeAr' para enviarle un mensaje lleno de buenos deseos a la influencer.

Omar, su exmarido, fue muy claro al hablar sobre la situación actual de Anabel y su hija Alma. Comentó: "Estoy en contacto con personas cercanas a ella, pero no creo que sea apropiado... Ella tiene su pareja. Están en una situación que prefiero no comentar... lo único que deseo es que la niña esté bien, que Anabel también lo esté, y que su familia se encuentre en paz. Estoy manteniéndome al margen, no he ido al hospital ni nada por el estilo, esta es una decisión personal y respeto todo lo que está sucediendo. No es conveniente y así es. Lo único que puedo hacer es ofrecerle mi apoyo, lo que necesite, tanto mi familia como yo. Es un momento muy delicado y eso es todo. No quiero entrar en más detalles, simplemente quiero apoyarla y rezar para que todo salga bien".

Por su parte, Yulen Pereira también tomó la oportunidad para enviarle mucha fuerza a Anabel y desearle una pronta recuperación a su pequeña. Expresó: "Le mando lo mejor a la niña, a la familia y a Anabel. No está atravesando un buen momento, y espero que la niña se recupere lo más pronto posible. Es una situación muy difícil para toda la familia. Le deseo lo mejor y estoy aquí para lo que necesite. Le tengo cariño y ella lo sabe. Nadie lo está pasando bien en este momento, así que ahora toca rezar para que Alma se recupere lo antes posible".

Ambos excompañeros han dejado claro que, a pesar de las circunstancias, están dispuestos a brindar su apoyo y buenos deseos en este momento tan complicado.