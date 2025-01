¿Qué sabemos y qué no sobre la nueva Nintendo Switch 2?

Nintendo, la gigante empresa japonesa de electrónica, es conocida desde hace tiempo por fabricar algunas de las consolas de videojuegos más populares del mundo, y su última consola, la Nintendo Switch, se lanzó por primera vez el 3 de marzo de 2017. Desde entonces, la Switch ha demostrado ser un gran éxito, con una amplia gama de juegos y accesorios disponibles para el sistema. Sin embargo, tanto los jugadores como los fans de Nintendo están deseando que llegue al mercado la nueva Switch 2. ¿Qué sabemos, entonces, sobre la próxima Nintendo Switch?

Especificaciones de la Switch 2

No es sorprendente saber que la Nintendo Switch 2 recibirá varios cambios respecto al modelo original. Se espera que la rediseñada Switch 2 sea similar en tamaño a la consola original, pero con algunas mejoras tanto en el diseño como en el rendimiento. Se espera que la nueva Switch esté alimentada por el procesador Tegra personalizado de NVIDIA, lo que ofrece un mejor rendimiento en comparación con el modelo original. También se espera que la nueva consola venga con una pantalla OLED de 8,4 pulgadas, un poco más grande que la versión mas reciente de la Switch, que ofrece una mejor pantalla que la lanzada en 2017.

Otras características que se esperan que estén presentes en la nueva Nintendo Switch 2 incluyen una mejor duración de la batería, una mayor funcionalidad en línea y 4K de compatibilidad. La compatibilidad con 4K permitirá a los jugadores jugar a juegos a una resolución superior a la de la Nintendo Switch original, lo que ofrecerá mejores gráficos y rendimiento a los que tengan una televisión de gama alta. Otras mejoras incluyen una mejor calidad de audio y un mando Joy-Con rediseñado.

Juegos para la Switch 2

Una de las principales razones de la popularidad de la Nintendo Switch es la gran variedad de juegos disponibles para los jugadores. La buena noticia es que se espera que la nueva Nintendo Switch 2 ofrezca aún más juegos, complementados por su mejor rendimiento y mejores gráficos. Algunos de los juegos que se espera que se lancen para la nueva consola incluyen una versión actualizada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, así como otros títulos populares como Splatoon 3, Metroid Prime 4, y un nuevo juego de Mario. Además, se espera que la nueva Switch también pueda ejecutar algunos juegos más antiguos de las consolas originales Wii y Wii U, lo que abre aún más opciones para los jugadores.

Fecha de lanzamiento y precios

Hasta el momento, Nintendo no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento ni los precios de la nueva Switch 2. Sin embargo, los informes sugieren que la nueva consola se lanzará en algún momento del segundo semestre de 2025, con un precio de unos 399 dólares. Se trata de un aumento con respecto al precio original de la Switch, pero sigue siendo menos cara que la Sony PlayStation 5 o la Xbox Series X de Microsoft.

Aunque todavía no conocemos todos los detalles sobre la nueva Nintendo Switch 2, podemos esperar una gran mejora con respecto al modelo original. Se espera que la nueva consola ofrezca un mejor rendimiento, mejores gráficos y una amplia gama de nuevos juegos. Deberíamos recibir un anuncio oficial de Nintendo pronto, que confirmaría o descartaría muchos de estos rumores, así que permanezcan atentos.