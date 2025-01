¿Quién es Merche Bernal, la madre de Anabel Pantoja?

Desde este fin de semana, y tal y como informó el programa de Telecinco Fiesta; Alma, la hija de Anabel Pantoja que nació hace poco más de 40 días, se encuentra ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del hospital materno de Gran Canaria y su pronóstico es reservado. Por esto se han trasladado a la isla amistades de la influencer como Belén Esteban, Raquel Bollo o Susana Bicho, pero también miembros de su familia que llevaban años distanciados, como Isabel Pantoja y el hermano de la tonadillera, Agustín; o Kiko Rivera e Isa Pantoja.

La que no ha tenido que trasladarse porque lleva en Gran Canaria desde que unas semanas antes de que naciera la pequeña el pasado 23 de noviembre es Mercedes Bernal, más conocida como Merchi, la madre de Anabel Pantoja. La exmujer de Bernardo Pantoja decidió aparcar su vida en Sevilla para instalarse en la residencia de la influencer en Las Palmas y ayudar a los padres primerizos en los primeros meses de vida de su hija.

En el formato anteriormente citado, contaron que se había podido ver "bastante afectada" a Merchi, así como que el ingreso hospitalario había sido algo "completamente repentino", según relató Antonio Rossi. Este especificó que el primer contacto con los médicos tuvo lugar el miércoles y que la familia conoció el complicado pronóstico el viernes, cuando fue ingresada de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil.

Desde entonces, Merchi se ha mantenido junto a su hija y a su yerno, acompañándoles en este proceso en el que, como han revelado en Vamos a ver, los médicos les han pedido que no pierdan la esperanza. Esta ha aprovechado la presencia de algunos de los pilares de Anabel en el hospital para acercarse a su domicilio Arguineguín, intentar descansar un rato, y cambiarse de ropa antes de volver al centro médico para estar con Anabel y con su nieta.

Y ha sido a su regreso al hospital sobre las 14:30 horas de este lunes cuando Merchi ha reaparecido ante las cámaras, limitándose a saludar con la mano.

¿Quién es 'Merchi', el mayor apoyo de Anabel Pantoja?

Al margen de este bache, Merchi siempre ha sido una figura imprescindible en la vida de Anabel, tal y como ella ha recalcado siempre que ha tenido ocasión, aunque la progenitora siempre ha optado por mantener un perfil bajo en televisión, donde ha aparecido en muy pocas ocasiones. Mercedes Bernal estuvo casada con Bernardo Pantoja, con quien tuvo a Anabel en 1986, aunque se divorciaron cuando esta aún era una niña, motivo por el que pasó gran parte de su infancia en Cantora, junto a Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Merchi rehizo su vida tras separarse de Bernardo Pantoja: en el año 2006 empezó una relación con su actual novio, Fernando.

Madre e hija han tenido una relación bastante convulsa, tal y como la influencer desveló en Supervivientes: "Le hacía la vida imposible a mi madre. Yo solo quería vestirme de una marca de ropa y mi madre no me podía comprar más que un jersey de esa firma y yo se lo reprochaba amenazándola con que me iría con la otra parte de la familia", recordó, afectada.