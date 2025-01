Indiana, de la nostalgia a la redefinición del pop rock español: "Comenzamos tocando tributos...ahora hemos encontrado nuestra propia voz"

Con apenas dos años de existencia, Indiana se ha consolidado como una de las promesas más frescas y emocionantes del pop rock español. Originarios de Cádiz, la banda, compuesta por dos hermanos y un amigo, ha sabido mezclar influencias de bandas clásicas con un sonido propio que cautiva a su creciente comunidad de fans. Su primer single, “Comencé a Sonreír”, es un reflejo palpable de su energía y autenticidad, y ha comenzado a sonar en los rincones de España, México, Estados Unidos y Reino Unido. Una historia que, como su música, sigue en constante evolución.

La chispa de Indiana nació en la adolescencia de los hermanos fundadores. “Mi hermano y yo siempre hemos estado rodeados de música en casa. Cuando tenía 16 años, me enganché a Hombres G, lo que me hizo retomar el bajo”, cuenta el cantante. En esos primeros días, con pocos recursos, la banda improvisaba. “Mi hermano usaba una caja de cartón para hacer de batería, era nuestro primer instrumento”, recuerda entre risas. Años después, y con los ahorros suficientes, compraron los instrumentos y, con la incorporación de Santi Gallardo, Indiana vio la luz.

Sabor a aventura

Indiana no comenzó como una banda de éxitos inmediatos. Tal como nos cuentan sus miembros, todo comenzó de una forma sencilla pero llena de pasión. "Comenzamos interpretando tributos, lo que nos permitió explorar diversas influencias y fortalecer nuestra conexión con el público. Con el tiempo, dimos el salto hacia la composición original, encontrando nuestra propia voz y estilo", comentan.

Y es que, el grupo, formado por los hermanos Santiago y Tadeo y dos amigos Jorge y Santi, tiene muy claro que su evolución como banda es un reflejo de su propio crecimiento personal y musical. El nombre de la banda no es casualidad: tiene un fuerte vínculo con la infancia y la fascinación por el cine. “Siempre me encantó Indiana Jones. Mi padre me ponía esas películas de pequeño, y me obsesioné tanto que decidimos ponerle ese nombre al grupo. Es una especie de homenaje a las aventuras y la emoción”, explica el vocalista.

Conectar con los fans

El grupo, que no escatima esfuerzos en mantener una relación cercana con su público, destaca el papel crucial de las redes sociales en su trayectoria. "Las redes sociales son fundamentales en nuestra carrera, ya que nos permiten conectarnos directamente con nuestros seguidores, compartir nuestra música y mantenerlos al tanto de nuestros proyectos y futuros conciertos", explican. Esto ha sido clave en su éxito, permitiéndoles llegar a un público más amplio y diverso, al tiempo que mantienen esa relación especial y directa con sus fans.

Con una agenda de conciertos cada vez más apretada y dos nuevos singles planeados para este año, la banda no se duerme en los laureles. "Este año tenemos planes emocionantes para Indiana. Vamos a grabar dos nuevos singles este año, que reflejarán nuestra evolución y creatividad como banda", nos adelantan. Este paso hacia la madurez musical está acompañado de la posibilidad de un futuro disco, algo que ya tienen en mente, pero que aún están afinando con gran dedicación.

Sin miedo a lo que venga

A pesar de ser una banda emergente, Indiana ya ha tenido la suerte de experimentar el cariño de sus seguidores, quienes les escriben en las redes sociales para felicitarlos por su música, sus conciertos y, en ocasiones, hasta para pedirles fotos o autógrafos. "No hay nada más bonito que ver sonreír al público mientras cantas", afirman con una sonrisa. Esa conexión emocional es lo que hace especial a la banda, algo que está reflejado no solo en sus letras, sino en la energía palpable en cada uno de sus conciertos.

El grupo no se conforma con el éxito que han conseguido hasta ahora. Su ambición es clara: seguir creciendo y consolidar su presencia en la escena musical española, al mismo tiempo que buscan expandirse hacia otros horizontes internacionales. "Queremos que la gente disfrute y sienta. Estamos en constante evolución y buscamos ofrecer siempre lo mejor de nosotros", concluyen. Con un sonido único y una propuesta fresca, Indiana tiene todo lo necesario para dejar una huella imborrable en el pop rock de este país.