Las preguntas clásicas de Broncano: ¿cuánto dinero y sexo tiene Najwa Nimri?

La segunda velada de 'La Revuelta' en La 1 ha sido todo un éxito y a ello ha contribuido que la entrevistada ha sido Najwa Nimri. Ella fue una de las invitadas que más gustaron al público en las dos ocasiones que acudió a 'La Resistencia' -mayo de 2018 y febrero de 2020- cuando se emitía en Movistar Plus+ y en YouTube, que alcanzaron dos de las cifras de audiencia más elevadas en la historia del programa. Este martes, su presencia también ha ayudado a que el espacio televisivo de David Broncano haya superado al de Pablo Motos por 1,6 puntos porcentuales durante la franja horaria de estricta coincidencia.

La actriz y cantante española de ascendencia jordana ha acudido con muchas ganas y ha contado, entre otros asuntos, que ha sido "vetada" de 'El Hormiguero' y que "no la llevan". Y ha admitido: "Solo me invitas tú". Después de charlar un rato sobre este asunto, Nimri quería saber si Broncano está nervioso en esta nueva etapa, si le duele haberse marchado de MovistarPlus+ o si los guiones los revisan desde Moncloa.

A las tres cuestiones, el gallego criado en Jaén ha zanjado que no. Sobre lo primero y lo segundo, se siente tranquilo, porque 'La Revuelta' tan solo es una continuación de lo que ya lleva haciendo muchos años y esta es otra etapa en su vida, así que no lamenta haber cambiado de cadena. En cuanto a lo tercero, niega rotundamente que el Gobierno ni nadie le haya colocado en ese puesto -como ya reiteró el lunes, durante el episodio de estreno-, ni que les envíen instrucciones. "Ni siquiera tenemos guion", matizaba entre risas Sergio Bezos, el cómico encargado de conversar con el público en el pre-show.

No han faltado en la entrevista las clásicas preguntas que David Broncano siempre ha realizado a todos sus invitados, a la que ha agregado otra nueva. Sobre cuánto dinero tiene, Najwa Nimri ha explicado que "el doble de la vez anterior" y que en los últimos años siempre la cifra ha ido en crecimiento. "Sigo en una línea ascendente. Igual que se acelerará la caída, sigo para arriba", aclaró. En la última ocasión la actriz de Vis a vis y de La casa de papel contó que tenía 12 millones y medio de euros, por lo que situaría su riqueza actual se plantaría en 25 millones.

En cuanto a la cantidad de relaciones sexuales practicadas durante el último mes, la intérprete no ha querido anotar ningún número concreto porque "no te lo creerías", le precisó a Broncano y se limitó a responder que "mucho". Además, el presentador incorporaba una tercera cuestión, "¿eres más machista o más racista?", sobre la que Najwa Nimri encontraba dificultades para contestar porque no se considera ninguna de ambas.

La actriz ha acudido ca 'La Revuelta' para promocionar su nueva serie, 'Respira', que se ha estrenado en Netflix hace unos días. En ella representa a la presidenta de la Comunidad Valenciana y tiene de compañeros de reparto a caras conocidas como Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Luna y Aitana Sánchez-Gijón.