Así fue la predicción cumplida de Najwa Nimri a Broncano: 'Estás a punto de barrer a Motos'

En la segunda noche de duelo desde el estreno de 'La Revuelta', que puja frente a 'El Hormiguero' por obtener la mayor cuota de audiencia en el access prime time, el presentador David Broncano ha proseguido con calma y sin pausa. En su primera velada acudió un personaje de los que mantienen la esencia del programa -una persona poco conocida, que fue el campeón paralímpico de surf, Aitor Francesena-, pero en su segunda entrega han apostado por un rostro muy famoso, el de la actriz y cantante Najwa Nimri.

La pamplonesa de ascendencia jordana se mostró agradecida este martes por haber sido invitada y matizó que a ese espacio televisivo de Antena 3 "no la llevan" porque está "vetada". Ella cree que se debe a "no haber querido ir la primera vez". Tampoco está incluida en el grupo de WhatsApp de la serie que acaba de estrenar en Netflix, Respira, de la que es co-protagonista.

Pero Najwa Nimri decidía avivar la polémica y expresaba: “Estás a esto de barrerle”, señaló, haciendo un gesto de una distancia corta entre sus dedos pulgar e índice. Y agregó: "Yo creo que está temblando". Ante la pregunta de Broncano sobre a quién se refería, ella no se cortó en absoluto y remarcó: "A Pablo Motos". De hecho, el tiempo le ha dado la razón a la intérprete de Vis a vis y de La casa de papel, porque ya se ha conocido el dato: este martes 'La Revuelta' ha sido la emisión más vista del día, con una audiencia de 2.127.000 espectadores. Durante la franja horaria de estricta coincidencia con 'El Hormiguero', superaba al programa de Trancas y Barrancas por 1,6 puntos porcentuales.

"No me invitan a ningún lado, solo me invitas tú", se explicó Nimri. Broncano aprovechó esta información para hacerle bromas durante toda la entrevista, pero al final, se mostró hospitalario: “Estemos en la cadena que estemos, esta será tu casa", contestó con amabilidad. "Aquí vente las veces que quieras, Najwa", insistieron desde el perfil de X oficial del programa.

Las ocasiones en las que la vasco-jordana ha visitado La Resistencia, cuando aún se emitía en Movistar Plus+ y en YouTube, han sido de las más vistas y apreciadas por el público, ya que el carisma, la personalidad y el carácter de Najwa Nimri parecen cautivar al público, que está deseando conocer más detalles sobre su vida y parece que este martes su presencia ha contribuido a que prosiga el éxito de Broncano en su nueva etapa en Televisión Española.