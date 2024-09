Najwa Nimri conquista a la audiencia de 'La Revuelta' tras ser vetada de 'El Hormiguero': 'No me llevan'

'La Revuelta' ha hecho historia en La 1 al segundo día de su estreno. Esta vez, el programa de Broncano ha contado con la compañía de la actriz Nawja Nimri para competir con el programa de Motos en plena hora punta de la noche.

Y así lo ha hecho, pues, con tres décimas por encima del día de su estreno, 'La Revuelta' se convertía en la emisión más vista del martes con 2.127.000 espectadores. Antes de lo previsto, 'El Hormiguero' caía en audienciay, por otro lado, 'La Revuelta' parecía volver a ver ese público tan consolidado que consiguió en 'La Resistencia'.

El programa de Antena 3 sigue en cifras notables, pero pierde por primera vez contra su recién nacido rival.

Najwa, vetada de 'El Hormiguero'

Najwa Nimri acudió a promocionar su nueva serie en 'La Revuelta', bien porque ya había hecho migas con Broncano en la antigua 'Resistencia' y también porque estaba vetada de 'El Hormiguero'.

"No puede ir a otro sitio", bromeaba David Broncano haciendo un guiño a la actriz, hasta que ella confesó sin tapujos: "A 'El Hormiguero' no me llevan. Estoy vetada".

Ya puestos, y para echar más leña al fuego, Najwa comentó la buena audiencia que había tenido 'La Revuelta': "Estás a esto de barrerle". Poco después, la actriz se lanzaba a entrevistar al propio presentador: "¿Estás nervioso con esta nueva etapa?, ¿os revisan los guiones en Moncloa?".

Pero si Broncano permitía tanta confianza, es porque la actriz también respondía las dos preguntas clásicas sin pelos en la lengua: aseguró que tenía el doble de dinero que la última vez que lo visitó y, en cuanto al sexo, explicó que tenía "mucho".