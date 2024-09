El enamoramiento de Victoria Federica por España: 'Me gusta el estilo de vida, la gastronomía, el clima, la cultura...'

Durante la noche de este lunes tuvo lugar una de las batallas de la televisión con más eco mediático de este año. 'El Hormiguero' se puso a la cabeza de la audiencia durante el acces prime time, con una especie de reto que habían marcado los espectadores por quién liderará a partir de ahora las veladas de lunes a jueves. Victoria Federica de Marichalar y Borbón, la hija de la infanta Elena, fue la invitada de este episodio que se emitió simultáneamente al debut de David Broncano en La1 con 'La Revuelta'.

Después de que ambos cataran dos tartas de cumpleaños -la que había traído ella y la que había preparado el programa para celebrar sus 24 años- y que claramente se impusiera una sobre la otra, comenzó la entrevista, que fue la primera concedida por la joven en pantalla. La conversación transcurrió sobre los detalles de la participación de la nieta del rey emérito Juan Carlos I en el concurso 'El Desafío', que se estrenará muy pronto en Antena 3. La hermana de Froilán expresó que enfrentarse a los diferentes retos ha sido la mejor decisión que ha tomado nunca.

Más adelante, el diálogo derivó hacia otros temas como sus gustos musicales o sus principales aficiones. Entre ellos, destaca el amor de Victoria Federica por su país. Ante la pregunta de Pablo Motos sobre qué es lo que más le gusta de España -un interrogante pertinente dado que ella forma parte de la familia real y que es la quinta persona en la línea de sucesión de la monarquía española-, la madrileña lo ha tenido claro.

"Yo creo que de España me gusta todo, pero... el estilo de vida, la gastronomía, el clima, las culturas que tenemos, todo", ha ensalzado, con pasión. Y además, aclaraba cuál es su comida favorita, por lo menos, la de los últimos tiempos: "Este verano me he aficionado un montón a la fideuá. Me encanta", contestaba la joven, que precisaba: "Con mucho socarrat y con alioli".

Aunque de lo que no puede disfrutar en España la sobrina de Felipe VI es de un plan tranquilo protegida por el anonimato. El de Requena ha inquirido cómo actuaría si pudiera salir a la calle sin ser conocida por la gente: "Haría un montón de cosas, pero me daría un buen paseo por Madrid sola. Eso es lo primero que haría", ha asegurado. También ha agradecido el papel que sus dos guardaespaldas, dos policías nacionales, han tenido en su vida desde que nació hasta que alcanzó la mayoría de edad.