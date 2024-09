¿Qué ha estudiado Victoria Federica de Marichalar y Borbón? Así ha sido su formación académica

Victoria Federica de Marichalar y Borbón tiene 24 años y actualmente se dedica profesionalmente a las redes sociales. La joven es nieta del rey emérito Juan Carlos I, hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar y es la quinta persona en la línea de sucesión a la corona. Hoy en día, es 'influencer' y su trabajo consiste en acudir a eventos y promocionar a las firmas que le propongan colaboraciones para publicitar sus productos o compañías.

Sus fotografías y vídeos en Instagram suelen mostrar su faceta como apasionada de la moda y de los viajes. Por ejemplo, recientemente ha protagonizado la portada digital de la revista Harper's Bazaar y ha publicado sus 'outfits' compuestos por prendas y complementos de marcas como Louis Vuitton, Dior, Agua by Agua bendita, Cartier, Messika o Barbour. También, ha participado en una estancia en Las Maldivas donde ha practicado el submarinismo rodeada de otras caras conocidas en Internet como Lola Lolita, Susi Caramelo y Daniel Illescas, entre otros.

Pero, ¿cuál ha sido su formación académica? A día de hoy, Victoria Federica no tiene un título universitario porque abandonó la carrera. Su etapa escolar transcurrió en el colegio San Patricio de Madrid, ubicado en el barrio Salamanca. Cuando tenía doce años fue enviada a un internado muy exclusivo en Reino Unido durante dos cursos. A su vuelta, con catorce años -ya casi quince, porque los cumple el 9 de septiembre- sus padres la matricularon en el colegio St. George's, en La Moraleja, donde la joven tuvo que repetir primero de Bachillerato. Dadas estas dificultades con sus estudios, cambió de centro por cuarta vez al colegio Santa María del Valle, ubicado en el barrio madrileño El Viso, según las informaciones que asegura la revista Semana.

En 2019 se inscribió en Marketing y Comunicación en la universidad estadounidense The College For International Studies (CIS) con sede en Madrid, al igual que su hermano Froilán, pero ninguno de los dos lo acabaron. Para acceder a esta entidad privada, no es necesario haber aprobado la selectividad. Se ingresa si se entrega una carta de motivación y se supera una entevista personal, un examen de nivel de ingés y otro de matemáticas. Tras cursar un año y medio, Victoria Federica dejó a un lado esta formación para dedicarse exclusivamente a su trayectoria como 'influencer'.