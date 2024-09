Broncano vs. Motos en directo: invitados y última hora del duelo de este martes

Valeria Ros, ¿despedida de 'Zapeando'?

Llega como colaboradora de La Revuelta Valeria Ros después de que Broncano bromee sobre que habría sido despedida de Zapeando, programa de Antena 3 en el que colaboraba. "No me hacen elegir, pero de momento no voy a volver", aclara la cómica.