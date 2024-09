Estos son los cinco alimentos que hay que comer todos los días, según nutricionistas de Harvard

Una buena alimentación es clave para el correcto funcionamiento del cuerpo en el día a día. Si ingerimos lo que más beneficia a nuestro cuerpo podremos prevenir enfermedades, controlar de una mejor manera nuestro peso y llevar un estilo de vida más óptimo.

De la misma forma que existen alimentos que debemos consumir diariamente, otros no son recomendados para su ingesta continuada. Ha sido una profesora adjunta de nutrición la que ha enumerado los cinco alimentos básicos que deben estar sí o sí en tu despensa.

Debes consumirlos con mayor regularidad, pues esto tendrá un impacto significativo positivo en la salud sin necesidad de sacrificios extremos. Si quieres saber cuáles son y, por ende, cuidar de una mejor forma tu alimentación, ¡sigue leyendo pasa saber más!

Cinco alimentos para acompañar las cinco comidas del día

Salmón

Este pescado es una excelente fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, cruciales en la mejora de la salud cardiovascular y cerebral. Si no tienes tiempo de cocinarlo todos los días, intenta incorporarlo de dos a tres veces por semana.

Coles de Bruselas

Estas verduras no son solo ricas en vitaminas como la A, C y K, sino que también contienen potasio y ácido fólico. Además, aportan una gran cantidad de antioxidantes a las células del organismo. Si no te termina de gustar su sabor, opta por darles un golpe de calor con aceite de oliva y espolvorearle unas nueces por encima.

Arándanos

Pasamos a las frutas, donde destacan los arándanos por su sabor, textura, facilidad para comer y alto contenido en antioxidantes. Su versatilidad permite disfrutarlos frescos, congelados o mezclados en un nutritivo batido con yogur natural.

Frutos secos

Si entre horas tienes ganas de comerte algún que otro snack, los frutos secos serán tus mejores aliados para no descuidar la alimentación. Almendras, nueces, cacahuetes o pistachos son excelentes fuentes de aceites saludables, proteínas y vitamina E. Eso sí, opta siempre por versiones sin sal añadida.

Yogur

Este lácteo es un alimento imprescindible si quieres darle un giro a tu estilo de vida. Rico en fuente de proteínas, calcio, magnesio y vitamina B12, el yogur natural es el ingrediente perfecto para incorporar en meriendas y desayunos.