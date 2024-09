Alba Carrillo sorprende con su romance con un famoso cocinero televisivo: 'Un hombre del norte, de los que me gustan a mí'

En la primera temporada de 'Bake Off: famosos al horno' fue muy comentado el tonteo que hubo entre Alba Carrillo y Joseba Arguiñano, aunque parece que todo fue fruto de una relación de amistad que surgió en el concurso.

"Joseba, aquí tienes una mujer para toda la vida. Bueno, no le preguntes a Fernando Verdasco. Solo para un año" le dijo Alba al cocinero en el concurso, refiriéndose a lo que duró su matrimonio con Feliciano López.

Además, la modelo aseguró que el hijo del Arguiñano era "un hombre del norte, de los que me gustan a mí" y su madre, que en ese momento estaba en plató, dio el beneplácito para que ambos comenzaran a conocerse.

J. Caral / Europa Press

Sin embargo, hemos hablado con Joseba en el FesTVal de Vitoria y nos ha confesado que nada de lo que se dio a entender era verdad: "No, no, Alba... ya sabéis, la tele es la tele y los realities más todavía, ya sabéis".

El cocinero nos explicó que se conocieron en el talent de repostería y nos confesó que Alba que es "una persona maravillosa, nos lo pasamos muy bien y como llevaba la chorrada de sus hijos, pues llegó el sobrino, pues con la misma chorrada seguimos y nos echamos una risa".

El cocinero, que vive enamorado de su mujer, nos desveló que para conquistar a una mujer "hay que currárselo", explicándonos que él a la suya le preparó "unas berenjenas rellenas, con una bechamel por encima, un quesito gratinado".

Por último, Joseba nos aseguró que no le dio importancia a los titulares que le denominan 'el hijo buenorro de Arguiñano' porque "lo vivimos de risa, la verdad, es que no es algo nuevo, entre comillas, para nosotros, en casa hemos tenido muchos titulares y muchas historias y la verdad es que no te voy a decir que lo llevo mascao, la verdad que me está sorprendiendo todo esto, pero bueno, disfrutando, intentando hacer lo que sé y nada, animar a la gente, que guise, que dé buenos alimentos a la familia y nada, y seguir disfrutando".

Alba Carrillo sorprende con su romance con un famoso cocinero televisivo: "Un hombre del norte, de los que me gustan a mí". / Archivo

Un enigmático mensaje

Si por algo destaca Alba Carrillo es por su capacidad de seguir adelante frente a la adversidad y no estar pendiente de lo que digan sobre ella. Carrillo ha conseguido establecerse en TVE como una de las colaboradoras de más prestigio, además de dar el salto a otras plataformas como Netflix, donde va a ser la presentadora de un programa de citas. Sin embargo, todavía sigue dejando recados a personas de su pasado, ya sea a nivel laboral o incluso sentimental. En una entrevista reciente dejó claro que no le debe nada a Ana Rosa Quintana, su anterior jefa y de la que no guarda muy buen recuerdo. Es por esto y por su capacidad de mirar con optimismo al futuro por lo que ha dejado un enigmático mensaje en sus redes sociales. "Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una relación se apague, aunque el dolor te queme los ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar", señaló Carrillo, que abre la puerta a nuevos proyectos en el futuro.