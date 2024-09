¿Qué es un microinfarto?: esto es lo que le ha ocurrido a Jesulín de Ubrique

El torero Jesulín de Ubrique ha recibido el alta médica tras sufrir un microinfarto el pasado domingo. El torero empezó a encontrarse mal de madrugada y comenzó a sentir un dolor punzante en el pecho, a la altura del tórax, así como por la espalda. Estos signos de alarma fueron los que le hicieron tomar la decisión de ir al hospital. ''Su mujer estaba muy asustada y por eso decidían venir hasta un hospital público de Málaga'', explicó la reportera de Fiesta que se encontraba en el centro médico malagueño.

Los microinfartos o también llamados ataques al corazón “silenciosos” se confunden en un 50% de las veces con problemas menos graves por lo que pueden aumentar el riesgo de morir por una enfermedad coronaria, según publican webs de salud. Un microinfarto al igual que cualquier otra enfermedad que no entra es la forma que tiene nuestro cuerpo de avisarnos de que algo en nuestro sistema está fallando y tenemos que poner remedio para subsanar ese fallo.

Pruebas como electrocardiogramas o ecocardiogramas reflejarían un daño en el músculo cardiaco. Otro método de detección sería un análisis de sangre para detectar huellas moleculares de troponina T, una proteína liberada por las células cardiacas que han resultado dañadas en el infarto silencioso.

Primeras palabras

Como reconoce, el torero lleva una "vida sana y normal" y no se explica lo que ha podido pasar para sufrir un microinfarto: "Soy una persona que se cuida, hago deporte, no fumo y no bebo. Me mantengo en forma, tampoco como antes, pero tengo buen peso y no puedo dar una explicación de lo que ha pasado... ha sido una cosa horrible", ha confesado.

"Me trasladaron al Carlos Haya y como no entiendo qué podía pasar, llamamos al cardiólogo para que me haga todo tipo de pruebas y ver lo que había pasado. No sé qué es lo que me ha pasado. Algo raro ha tenido que ser porque la presión que tenía, el dolor que empezó desde que me empecé a sentir mal desde las diez de la noche, y a las tres y media no podía más... Era un dolor... Voy al hospital, y me van a hacer distintas pruebas. No sé con qué me voy a encontrar. No le doy explicación" ha añadido con sinceridad.